https://uz.sputniknews.ru/20240613/rossiya-sifrovizatsiya-migratsionnyye-protsessy-44351834.html
В России активно цифровизируют управление миграционными процессами — эксперт
В России активно цифровизируют управление миграционными процессами — эксперт
Sputnik Узбекистан
Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям рассказал об оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства.
2024-06-13T12:18+0500
2024-06-13T12:18+0500
2024-06-13T12:18+0500
видео
эксклюзив
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
трудовая миграция
миграционное законодательство рф
мнение эксперта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0d/44350621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f867c519ae019f91bbaf5bb6037469b.jpg
В России активно идет цифровизация управлением миграционными процессами. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в ходе видеомоста Москва—Ташкент на тему: "Трудовая миграция в РУз: актуальные вопросы и решения", прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, в настоящее время в РФ достаточно много делается для оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства. Эксперт рассказал, что делается того, чтобы трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, было проще встать на миграционный учет, зарегистрироваться, получить патент, а также о том для чего и для кого планируют дополнительно ввести три новых реестра. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0d/44350621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bba6bda6d6eed51c1e82cb5fd43cd0d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия управление миграционные процессы миграционная политика законодательство
россия управление миграционные процессы миграционная политика законодательство
В России активно цифровизируют управление миграционными процессами — эксперт
Эксклюзив
Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям рассказал об оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства.
В России активно идет цифровизация управлением миграционными процессами. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в ходе видеомоста Москва—Ташкент на тему: "Трудовая миграция в РУз: актуальные вопросы и решения", прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, в настоящее время в РФ достаточно много делается для оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства.
"Российская Федерация, как и многие передовые государства мира, переходит на современные системы управления миграционными процессами. И прежде всего, это касается, конечно, цифровизации этого процесса", — отметил Волох.
Эксперт рассказал, что делается того, чтобы трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, было проще встать на миграционный учет, зарегистрироваться, получить патент, а также о том для чего и для кого планируют дополнительно ввести три новых реестра.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.