https://uz.sputniknews.ru/20240613/rossiya-sifrovizatsiya-migratsionnyye-protsessy-44351834.html

В России активно цифровизируют управление миграционными процессами — эксперт

В России активно цифровизируют управление миграционными процессами — эксперт

Sputnik Узбекистан

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям рассказал об оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства.

2024-06-13T12:18+0500

2024-06-13T12:18+0500

2024-06-13T12:18+0500

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трудовая миграция

миграционное законодательство рф

мнение эксперта

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В России активно идет цифровизация управлением миграционными процессами. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в ходе видеомоста Москва—Ташкент на тему: "Трудовая миграция в РУз: актуальные вопросы и решения", прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, в настоящее время в РФ достаточно много делается для оптимизации государственной миграционной политики и действующего законодательства. Эксперт рассказал, что делается того, чтобы трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, было проще встать на миграционный учет, зарегистрироваться, получить патент, а также о том для чего и для кого планируют дополнительно ввести три новых реестра. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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