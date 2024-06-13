https://uz.sputniknews.ru/20240613/tashkent-volontery-nagrajdeniye-44357704.html

В Ташкенте наградили активистов волонтерского движения "Вместе мы сила"

В Ташкенте наградили активистов волонтерского движения "Вместе мы сила"

Sputnik Узбекистан

Волонтеры из разных регионов Узбекистана поделились своим опытом работы, в том числе с людьми с особыми потребностями

2024-06-13T19:00+0500

2024-06-13T19:00+0500

2024-06-13T19:00+0500

видео

эксклюзив

ташкент

награждение

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движение

узбекистан

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В Ташкенте наградили волонтеров-добровольцев группы "Вместе мы сила".Мероприятие, организованное объединением "VETERAN" воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана, прошло в парке Победы.Гостям рассказали об истории организации, ее участниках, достигнутых успехах и планах на будущее. Волонтеры из разных регионов Узбекистана поделились своим опытом работы, в том числе с людьми с ограниченными возможностями.Организаторы подготовили концертную программу, включающую вокальные и танцевальные номера.Подробнее о церемонии награждения — в видео Sputnik Узбекистан.

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