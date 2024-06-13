https://uz.sputniknews.ru/20240613/tsentralnaya-aziya-prochnyy-mir-region-44314853.html

Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе — видео

Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе — видео

Sputnik Узбекистан

На пресс-конференции в формате видеомоста эксперты обсудили влияние на создание прочного мира в регионе готовящегося к подписанию на предстоящем августовском саммите глав государств ЦА Договора о дружбе.

2024-06-13T14:15+0500

2024-06-13T14:15+0500

2024-06-13T15:36+0500

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

астана

москва

бишкек

ташкент

ца

мир

регион

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция в формате видеомоста Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему: "Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе". В Астане 9 августа этого года состоится саммит глав государств Центральной Азии. По итогам мероприятия планируют подписать исторический документ — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он определяет, что стороны намерены консолидировать свои усилия в целях обеспечения прочного мира в регионе и создания благоприятных условий для устойчивого и поступательного развития государств ЦА.В июле 2022 года на четвертой консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Кыргызстане президенты КР Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписали этот договор. Ожидается, что 9 августа его подпишут также главы Таджикистана и Туркменистана.Как Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке повлияет на процессы дальнейшей интеграции и взаимодействия стран для создания прочного мира в регионе? Как его реализация отразится на купировании неоднократно возникавших ранее приграничных конфликтов? Поможет это ли он решить странам региона нарастающие проблемы в сфере энергетики и транспорта? Спикеры в Москве:В Астане:В Бишкеке:В Ташкенте:

астана

москва

бишкек

ташкент

ца

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