https://uz.sputniknews.ru/20240613/uzbekistan-rossiya-trud-migranty-44356808.html
Эксперт: Трудовым мигрантам, выезжающим в Россию, не хватает информации
Эксперт: Трудовым мигрантам, выезжающим в Россию, не хватает информации
Sputnik Узбекистан
Проблемы начинаются на этапе выезда, а отсутствие соответствующих знаний приводит к тому, что человек может стать нелегалом.
2024-06-13T17:05+0500
2024-06-13T17:05+0500
2024-06-13T17:05+0500
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Узбекистану и России необходима новая информационная политика в работе с трудовыми мигрантами, считает председатель совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов.В ходе видеомоста Ташкент-Москва в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции, он рассказал с какими трудностями сталкиваются выезжающие на работу из Узбекистана в РФОн пояснил, что приезжающие в РФ трудовые мигранты из Узбекистана зачастую не владеют информацией о порядке пребывания в России, о российском законодательстве.По словам эксперта, поскольку Узбекистан и Россия переходят на новый уровень решения миграционных вопросов, "то и в части информационной политики должны быть существенные изменения, как со стороны исхода, так и принимающей стороны".Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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россия трудовые мигранты проблемы
россия трудовые мигранты проблемы
Эксперт: Трудовым мигрантам, выезжающим в Россию, не хватает информации
Эксклюзив
Проблемы начинаются на этапе выезда, а отсутствие соответствующих знаний приводит к тому, что человек может стать нелегалом.
Узбекистану и России необходима новая информационная политика в работе с трудовыми мигрантами, считает председатель совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов.
В ходе видеомоста Ташкент-Москва в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции, он рассказал с какими трудностями сталкиваются выезжающие на работу из Узбекистана в РФ
"Проблемы начинаются на этапе выезда. То есть, это недостаточность информационной работы среди трудовых мигрантов, кто выезжает в Россию… Мы, как принимающая сторона, часто сталкиваемся с этим", — сообщил Исмаилов.
Он пояснил, что приезжающие в РФ трудовые мигранты из Узбекистана зачастую не владеют информацией о порядке пребывания в России, о российском законодательстве.
"Жители регионов Узбекистана часто не понимают, с какими угрозами они могу здесь столкнуться — преступность в сфере высоких технологий, в сфере торговли наркотиками и так далее", — добавил Исмаилов.
По словам эксперта, поскольку Узбекистан и Россия переходят на новый уровень решения миграционных вопросов, "то и в части информационной политики должны быть существенные изменения, как со стороны исхода, так и принимающей стороны".
"Просто банально нужно выделять эфирное время в аэропортах, вокзалах, где доносить до будущих работников, трудовых мигрантов в России, важнейшую информацию, которая поможет им в 90 процентов случаев избежать проблем. А это могут быть банальные проблемы: просрочка регистрации, вовремя не оплатил патент. Это приводит к тому, что человек выпадает, становится нелегалом с последующими проблемами", — сказал представитель узбекской диаспоры.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.