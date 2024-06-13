https://uz.sputniknews.ru/20240613/uzbekistan-rossiya-trud-migranty-44356808.html

Эксперт: Трудовым мигрантам, выезжающим в Россию, не хватает информации

Эксперт: Трудовым мигрантам, выезжающим в Россию, не хватает информации

Sputnik Узбекистан

Проблемы начинаются на этапе выезда, а отсутствие соответствующих знаний приводит к тому, что человек может стать нелегалом.

2024-06-13T17:05+0500

2024-06-13T17:05+0500

2024-06-13T17:05+0500

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трудовые мигранты

россия

узбекистан

мнение эксперта

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Узбекистану и России необходима новая информационная политика в работе с трудовыми мигрантами, считает председатель совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов.В ходе видеомоста Ташкент-Москва в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции, он рассказал с какими трудностями сталкиваются выезжающие на работу из Узбекистана в РФОн пояснил, что приезжающие в РФ трудовые мигранты из Узбекистана зачастую не владеют информацией о порядке пребывания в России, о российском законодательстве.По словам эксперта, поскольку Узбекистан и Россия переходят на новый уровень решения миграционных вопросов, "то и в части информационной политики должны быть существенные изменения, как со стороны исхода, так и принимающей стороны".Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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