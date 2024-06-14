Как прошли переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи в узком формате
14:05 14.06.2024 (обновлено: 14:15 14.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры в узком формате
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13 – 15 июня находится в республике с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры в узком формате
Президенты Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры в узком формате
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем расширении практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, технологической и других приоритетных сферах.
Как отмечалось, Республика Корея входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. В прошлом году товарооборот достиг $2,5 млрд, объем южнокорейских инвестиций превысил $7,5 млрд. Растет турпоток, Ташкент и Сеул связывают 10 авиарейсов в неделю.
Достигнута договоренность о формировании новой модели партнерства для более эффективного использования потенциала, выявления и продвижения крупных высокотехнологичных проектов кооперации.
Стороны высоко оценили развитие культурно-гуманитарного обмена. В республике успешно функционирует 4 филиала ведущих корейских вузов. В свою очередь, в Южной Корее обучаются свыше 11 тыс. узбекских студентов.
Символами дружбы и партнерства стали Дом корейской культуры, Многопрофильная детская клиника, Сеульский сад и Сеульская улица в Ташкенте.
"Президенты заявили о важности дальнейшей взаимной поддержки в рамках международных организаций. Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделили налаживанию тесных контактов в области безопасности и обороны, в частности, борьбе с киберпреступлениями, терроризмом и экстремизмом.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.
В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.
Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.