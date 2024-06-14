https://uz.sputniknews.ru/20240614/prezidenty-uzbekistan-yujnaya-koreya-peregovory-44368240.html

Как прошли переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи в узком формате

Как прошли переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи в узком формате

Sputnik Узбекистан

По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13-15 июня находится в республике с госвизитом

2024-06-14T14:05+0500

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политика

шавкат мирзиёев

президент

южная корея

переговоры

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Речь шла о дальнейшем расширении практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, технологической и других приоритетных сферах. Как отмечалось, Республика Корея входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. В прошлом году товарооборот достиг $2,5 млрд, объем южнокорейских инвестиций превысил $7,5 млрд. Растет турпоток, Ташкент и Сеул связывают 10 авиарейсов в неделю. Достигнута договоренность о формировании новой модели партнерства для более эффективного использования потенциала, выявления и продвижения крупных высокотехнологичных проектов кооперации. Стороны высоко оценили развитие культурно-гуманитарного обмена. В республике успешно функционирует 4 филиала ведущих корейских вузов. В свою очередь, в Южной Корее обучаются свыше 11 тыс. узбекских студентов. Символами дружбы и партнерства стали Дом корейской культуры, Многопрофильная детская клиника, Сеульский сад и Сеульская улица в Ташкенте. Отдельное внимание уделили налаживанию тесных контактов в области безопасности и обороны, в частности, борьбе с киберпреступлениями, терроризмом и экстремизмом. Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом. В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме. Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.

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