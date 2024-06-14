https://uz.sputniknews.ru/20240614/sputnik-infopartner-voyenno-morskoy-salon-flot-2024-44360625.html
Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
Sputnik Узбекистан
Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте. Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.
2024-06-14T09:33+0500
2024-06-14T09:33+0500
2024-06-14T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Международное информационное агентство Sputnik стало информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024". Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ). Организаторы — Минпромторг и Минобороны РФ. Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. В течение пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли. Важная составляющая "Флот-2024" — демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) представят корабли, суда и катера, вооружение и военную технику. Командиры и экипажи кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей. В качестве международного информационного партнера Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.
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sputnik инфопартнермвмс "флот-2024" морской салон кронштадт
sputnik инфопартнермвмс "флот-2024" морской салон кронштадт
Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
09:33 14.06.2024 (обновлено: 09:45 14.06.2024)
Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте. Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Международное информационное агентство Sputnik стало информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".
Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ).
Организаторы — Минпромторг и Минобороны РФ.
Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.
В течение пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли.
Важная составляющая "Флот-2024" — демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) представят корабли, суда и катера, вооружение и военную технику. Командиры и экипажи кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей.
В качестве международного информационного партнера Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.