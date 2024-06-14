https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-rossiya-turizm-sotrudnichestvo-44367403.html

Власти Узбекистана готовы поддерживать совместные с РФ проекты в сфере туризма

Власти Узбекистана готовы поддерживать совместные с РФ проекты в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Узбекистан презентует новые турпродукты на туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве

2024-06-14T15:10+0500

2024-06-14T15:10+0500

2024-06-14T15:10+0500

узбекистан

россия

туризм

развитие

сотрудничество

выставка

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. У Узбекистана и России есть огромный неиспользованный потенциал в сфере туризма, власти республики готовы поддержать совместные проекты в этой отрасли, заявил первый зампредседателя Комитета по туризму РУз Жамшид Абдусаломов, сообщает пресс-служба Комитета.Делегация Узбекистана участвует в туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в Москве 12 – 16 июня. По его словам, в Узбекистане сектор туризма определен в качестве стратегической отрасли национальной экономики. Под руководством Шавката Мирзиеёва осуществляются меры по превращению сферы в драйвер устойчивого развития республики.В ходе недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан подписана программа двустороннего сотрудничества по увеличению турпотока на 2025-2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий. Их реализация позволит увеличить взаимный турпоток к 2027 году на 40%, до 2 млн поездок в год.По данным Агентства статистики Узбекистана, число граждан РФ, посетивших страну с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8%, до 714,2 тыс. человек. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Российский туристический форум "Путешествуй!" проходит в павильоне "Промышленность" московской ВДНХ. Узбекистан представляет там свой национальный стенд, где презентует новые турпродукты, направленные на привлечение большего числа туристов из России, сообщает ИА "Дунё".Перед гостями выступит ансамбль узбекского народного танца "Бахор", также пройдет демонстрация блюд национальной кухни от ассоциации поваров Узбекистана.

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