https://uz.sputniknews.ru/20240614/uzbekistan-yujnaya-koreya-dokumenty-podpisaniye-44373928.html

Какие документы подписали Узбекистан и Южная Корея — перечень

Какие документы подписали Узбекистан и Южная Корея — перечень

Sputnik Узбекистан

По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13 – 15 июня находится в республике с госвизитом. Стороны провели переговоры в узком и расширенном форматах.

2024-06-14T17:21+0500

2024-06-14T17:21+0500

2024-06-14T17:21+0500

политика

экономика

сельское хозяйство

сотрудничество

подписание документов

южная корея

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По итогам переговоров между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят пакет двусторонних документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Главы Узбекистана и Южной Кореи подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства.В рамках государственного визита южнокорейского лидера также подписали 17 документов, в числе которых:Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.

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