Какие документы подписали Узбекистан и Южная Корея — перечень
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят солидный пакет двусторонних документов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13 – 15 июня находится в республике с госвизитом. Стороны провели переговоры в узком и расширенном форматах.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По итогам переговоров между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят пакет двусторонних документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Главы Узбекистана и Южной Кореи подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства.
В рамках государственного визита южнокорейского лидера также подписали 17 документов, в числе которых:
межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;
соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией "Hyundai Rotem" о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;
Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;
Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера "Фарма Парк";
Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;
Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;
Протокол о сотрудничестве в области культуры;
Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;
Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;
Договоренность о партнерстве в области критических минералов;
Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;
Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;
Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Соглашение АО "Узпромстройбанк" с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.
В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.
Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.