https://uz.sputniknews.ru/20240615/andijan-planirovaniye-sozdaniye-sentr-moreprodukty-44385630.html

В Андижане может появиться центр морепродуктов

В Андижане может появиться центр морепродуктов

Sputnik Узбекистан

Вопросы сотрудничества по различным направлениям обсуждает в эти дни делегация Андижанской области с китайскими коллегами в рамках рабочего визита в эту страну

2024-06-15T15:46+0500

2024-06-15T15:46+0500

2024-06-15T15:47+0500

узбекистан

китай

андижанская область

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Андижане может появиться центр морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале хокима. Члены делегации побывали в Пекине, Чэньчжоу, Хэнани.Глава узбекского региона провел переговоры по нескольким выгодным проектам, которые планируется запустить в Андижане в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, посетили больницу Хуайхэ Хэнаньского университета. Обсудили развитие медицинской сферы в Андижане с использованием опыта этого учреждения.В числе рассмотренных вопросов также использование опыта китайских городов при благоустройстве улиц и улучшении дорожной инфраструктуры.

узбекистан

андижанская область

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