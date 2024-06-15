https://uz.sputniknews.ru/20240615/andijan-planirovaniye-sozdaniye-sentr-moreprodukty-44385630.html
В Андижане может появиться центр морепродуктов
В Андижане может появиться центр морепродуктов
Sputnik Узбекистан
Вопросы сотрудничества по различным направлениям обсуждает в эти дни делегация Андижанской области с китайскими коллегами в рамках рабочего визита в эту страну
2024-06-15T15:46+0500
2024-06-15T15:46+0500
2024-06-15T15:47+0500
узбекистан
китай
андижанская область
сотрудничество
проект
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Андижане может появиться центр морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале хокима. Члены делегации побывали в Пекине, Чэньчжоу, Хэнани.Глава узбекского региона провел переговоры по нескольким выгодным проектам, которые планируется запустить в Андижане в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, посетили больницу Хуайхэ Хэнаньского университета. Обсудили развитие медицинской сферы в Андижане с использованием опыта этого учреждения.В числе рассмотренных вопросов также использование опыта китайских городов при благоустройстве улиц и улучшении дорожной инфраструктуры.
узбекистан
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андижан планирование создание центр морепродукты вопросы сотрудничество делегация андижанская область китай коллеги рабочий визит страна
андижан планирование создание центр морепродукты вопросы сотрудничество делегация андижанская область китай коллеги рабочий визит страна
В Андижане может появиться центр морепродуктов
15:46 15.06.2024 (обновлено: 15:47 15.06.2024)
Вопросы сотрудничества по различным направлениям обсуждает в эти дни делегация Андижанской области с китайскими коллегами в рамках рабочего визита в эту страну.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В Андижане может появиться центр
морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале
хокима.
Члены делегации побывали в Пекине, Чэньчжоу, Хэнани.
Глава узбекского региона провел переговоры по нескольким выгодным проектам, которые планируется запустить в Андижане в рамках двустороннего сотрудничества.
В частности, посетили больницу Хуайхэ Хэнаньского университета. Обсудили развитие медицинской сферы в Андижане с использованием опыта этого учреждения.
В числе рассмотренных вопросов также использование опыта китайских городов при благоустройстве улиц и улучшении дорожной инфраструктуры.