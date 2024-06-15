https://uz.sputniknews.ru/20240615/bezopasnost-turizm-initsiativa-uzbekistan-ispolnitelnyy-sovet-yunvto-44383288.html

Безопасный туризм: инициативу РУз одобрил Исполнительный совет ЮНВТО

Безопасный туризм: инициативу РУз одобрил Исполнительный совет ЮНВТО

Sputnik Узбекистан

Инициативу по разработке и принятию Глобального кодекса безопасного туризма озвучил президент РУз Шавкат Мирзиёев в октябре 2023 года на 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Самарканде

2024-06-15T12:38+0500

2024-06-15T12:38+0500

2024-06-15T12:38+0500

узбекистан

туризм

безопасность

всемирная туристская организация

оон

кодекс

инициатива

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В ходе 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Барселоне единогласно одобрили инициативу Узбекистана о создании Межправительственной комиссии для разработки Глобального кодекса безопасного туризма, сообщает ИА "Дунё".В ней приняла участие узбекская делегация во главе с послом РУз в Испании Фаррухом Турсуновым.Участники сессии отметили, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают негативное влияние на развитие туризма.В этой связи крайне необходимо разработать единый подход к безопасности и защите туристов, а разработка предлагаемого кодекса – шаг вперед к созданию более безопасной, устойчивой и справедливой туристической экосистемы.Выступая в рамках сессии, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили выразил благодарность правительству Узбекистана за огромный вклад в деятельность организации отметив, что республика является самым активным ее участником и способствует не только развитию мировой туристической индустрии, но и улучшению имиджа ЮНВТО в целом.Он также подчеркнул, что Узбекистан демонстрирует пример комплексного подхода к развитию туризма, который может служить моделью для других стран региона.

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