https://uz.sputniknews.ru/20240615/bezopasnost-turizm-initsiativa-uzbekistan-ispolnitelnyy-sovet-yunvto-44383288.html
Безопасный туризм: инициативу РУз одобрил Исполнительный совет ЮНВТО
Безопасный туризм: инициативу РУз одобрил Исполнительный совет ЮНВТО
Sputnik Узбекистан
Инициативу по разработке и принятию Глобального кодекса безопасного туризма озвучил президент РУз Шавкат Мирзиёев в октябре 2023 года на 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Самарканде
2024-06-15T12:38+0500
2024-06-15T12:38+0500
2024-06-15T12:38+0500
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безопасность
всемирная туристская организация
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кодекс
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В ходе 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Барселоне единогласно одобрили инициативу Узбекистана о создании Межправительственной комиссии для разработки Глобального кодекса безопасного туризма, сообщает ИА "Дунё".В ней приняла участие узбекская делегация во главе с послом РУз в Испании Фаррухом Турсуновым.Участники сессии отметили, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают негативное влияние на развитие туризма.В этой связи крайне необходимо разработать единый подход к безопасности и защите туристов, а разработка предлагаемого кодекса – шаг вперед к созданию более безопасной, устойчивой и справедливой туристической экосистемы.Выступая в рамках сессии, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили выразил благодарность правительству Узбекистана за огромный вклад в деятельность организации отметив, что республика является самым активным ее участником и способствует не только развитию мировой туристической индустрии, но и улучшению имиджа ЮНВТО в целом.Он также подчеркнул, что Узбекистан демонстрирует пример комплексного подхода к развитию туризма, который может служить моделью для других стран региона.
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инициатива узбекистан одобрение исполнительный совет юнвто разработка принятие глобальный кодекс безопасность туризм президент шавкат мирзиёев октябрь 2023 год сессия генеральная ассамблея самарканд
инициатива узбекистан одобрение исполнительный совет юнвто разработка принятие глобальный кодекс безопасность туризм президент шавкат мирзиёев октябрь 2023 год сессия генеральная ассамблея самарканд
Безопасный туризм: инициативу РУз одобрил Исполнительный совет ЮНВТО
Инициативу по разработке и принятию Глобального кодекса безопасного туризма озвучил президент РУз Шавкат Мирзиёев в октябре 2023 года на 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В ходе 121-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Барселоне единогласно одобрили инициативу Узбекистана о создании Межправительственной комиссии для разработки Глобального кодекса безопасного туризма, сообщает ИА "Дунё"
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В ней приняла участие узбекская делегация во главе с послом РУз в Испании Фаррухом Турсуновым.
Участники сессии отметили, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают негативное влияние на развитие туризма.
В этой связи крайне необходимо разработать единый подход к безопасности и защите туристов, а разработка предлагаемого кодекса – шаг вперед к созданию более безопасной, устойчивой и справедливой туристической экосистемы.
"Ожидается, что разработанный кодекс станет одним из инструментов устойчивого развития туризма и будет включать в себя меры по защите окружающей среды и сохранению культурного наследия", — говорится в сообщении.
Выступая в рамках сессии, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили выразил благодарность правительству Узбекистана за огромный вклад в деятельность организации отметив, что республика является самым активным ее участником и способствует не только развитию мировой туристической индустрии, но и улучшению имиджа ЮНВТО в целом.
Он также подчеркнул, что Узбекистан демонстрирует пример комплексного подхода к развитию туризма, который может служить моделью для других стран региона.