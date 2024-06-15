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https://uz.sputniknews.ru/20240615/rossiya-uzbekistan-namereniye-uvelicheniye-turpotok-2024-god-million-turist-44387113.html
Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов
Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество в области туризма и многое другое обсуждают в Москве в ходе второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз
2024-06-15T17:49+0500
2024-06-15T17:49+0500
россия
узбекистан
туризм
москва
заседание
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов. Об этом корреспонденту Sputnik в рамках мероприятия в Москве рассказал начальник отдела транспортной логистики Комитета по туризму РУз Шухрат Исакулов.И подчеркнул, что в этом направлении планируют разработку "дорожной карты".Шухрат Исакулов также рассказал, что в 2023 году из России в Узбекистан прибыло 714 тыс. туристов. В свою очередь начальник Управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Федерального агентства воздушного транспорта Лев Косинов заявил, что за 4 месяца 2024 года авиаперевозчики двух стран перевезли 660 тыс. пассажиров. Он также отметил, что среднее количество перевозок в неделю между двумя странами составляет 309 рейсов в неделю. Из них 155 выполняют российские авиаперевозчики, а 154 — узбекские.Второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз, проходящее в Москве, продлится до 16 июня.
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россия узбекистан увеличение турпоток 2024 год туристы сотрудничество туризм москва заседание подкомиссия межправкомиссия экономика
россия узбекистан увеличение турпоток 2024 год туристы сотрудничество туризм москва заседание подкомиссия межправкомиссия экономика

Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов

17:49 15.06.2024
CC BY 2.0 / Robert Wilson / Shah-e Zinda, Samarkand, UzbekistanТуристы в Самарканде
Туристы в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
CC BY 2.0 / Robert Wilson / Shah-e Zinda, Samarkand, Uzbekistan
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Состояние российско-узбекских отношений в области туризма, продвижение турпродуктов и многое другое обсуждают в Москве в ходе второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов. Об этом корреспонденту Sputnik в рамках мероприятия в Москве рассказал начальник отдела транспортной логистики Комитета по туризму РУз Шухрат Исакулов.

"Мы обсудили широкий комплекс вопросов, связанных с этим направлением. Это в первую очередь обеспечение доступных авиарейсов, транспортного сообщения, снижение тарифов, чтобы каждая поездка между нашими странами была доступна. Доступна для всех категорий туристов", — поделился он.

И подчеркнул, что в этом направлении планируют разработку "дорожной карты".
© SputnikВ Москве проходит второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз
В Москве проходит второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
В Москве проходит второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз
© Sputnik
Шухрат Исакулов также рассказал, что в 2023 году из России в Узбекистан прибыло 714 тыс. туристов.

"Это в 1,5 раза больше, чем число туристов прибывших из стран дальнего зарубежья".

В свою очередь начальник Управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Федерального агентства воздушного транспорта Лев Косинов заявил, что за 4 месяца 2024 года авиаперевозчики двух стран перевезли 660 тыс. пассажиров.
Он также отметил, что среднее количество перевозок в неделю между двумя странами составляет 309 рейсов в неделю. Из них 155 выполняют российские авиаперевозчики, а 154 — узбекские.
Второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз, проходящее в Москве, продлится до 16 июня.
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