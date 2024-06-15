https://uz.sputniknews.ru/20240615/rossiya-uzbekistan-namereniye-uvelicheniye-turpotok-2024-god-million-turist-44387113.html

Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов

Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество в области туризма и многое другое обсуждают в Москве в ходе второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз

2024-06-15T17:49+0500

2024-06-15T17:49+0500

2024-06-15T17:49+0500

россия

узбекистан

туризм

москва

заседание

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан намерены увеличить турпоток в 2024 году до 1 млн туристов. Об этом корреспонденту Sputnik в рамках мероприятия в Москве рассказал начальник отдела транспортной логистики Комитета по туризму РУз Шухрат Исакулов.И подчеркнул, что в этом направлении планируют разработку "дорожной карты".Шухрат Исакулов также рассказал, что в 2023 году из России в Узбекистан прибыло 714 тыс. туристов. В свою очередь начальник Управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Федерального агентства воздушного транспорта Лев Косинов заявил, что за 4 месяца 2024 года авиаперевозчики двух стран перевезли 660 тыс. пассажиров. Он также отметил, что среднее количество перевозок в неделю между двумя странами составляет 309 рейсов в неделю. Из них 155 выполняют российские авиаперевозчики, а 154 — узбекские.Второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма в рамках Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз, проходящее в Москве, продлится до 16 июня.

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