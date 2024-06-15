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"Цифровой профиль мигранта" в России снизит нарушения с регистрацией — эксперт
"Цифровой профиль мигранта" в России снизит нарушения с регистрацией — эксперт
Sputnik Узбекистан
Около 50% правонарушений трудовых мигрантов из Узбекистана в России связано с регистрационным учетом
2024-06-15T18:03+0500
2024-06-15T18:03+0500
россия
узбекистан
трудовая миграция
мигрант
трудовые мигранты
регистрация
цифровизация
пресс-центр
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Решить эту проблему поможет внедрение цифрового профиля — так считает председатель совета узбекской национально-культурной автономии в городе Москве Бахром Исмаилов.По его оценке, проблему регистрационного учета трудовых мигрантов нужно решать системно, привести в порядок в соответствии с текущими потребностями законодательства РФ по реформированию института регистрации.Более подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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трудовые мигранты снижение нарушение регистрация правонарушения узбекистан россия регистрация учет
трудовые мигранты снижение нарушение регистрация правонарушения узбекистан россия регистрация учет

"Цифровой профиль мигранта" в России снизит нарушения с регистрацией — эксперт

18:03 15.06.2024
© Sputnik
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Около 50% правонарушений трудовых мигрантов из Узбекистана в России связано с регистрационным учетом.
Решить эту проблему поможет внедрение цифрового профиля — так считает председатель совета узбекской национально-культурной автономии в городе Москве Бахром Исмаилов.
"Чтобы вы понимали, на сегодняшний день процентов пятьдесят правонарушений связано у нас с регистрационным учетом. Эта система должна быть, на мой взгляд, выстроена по-новому. Большие надежды на "Цифровой профиль мигранта", который находится уже на финальной миле. И тогда, по идее, много вопросов, связанных с бюрократическими проволочками, должны перевести их на цифровые рельсы", — рассказал Бахром Исмаилов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции.
По его оценке, проблему регистрационного учета трудовых мигрантов нужно решать системно, привести в порядок в соответствии с текущими потребностями законодательства РФ по реформированию института регистрации.
Более подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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