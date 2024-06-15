https://uz.sputniknews.ru/20240615/sotrudnichestvo-region-strana-yeaes-uroven-44384557.html

Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня

Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня

Sputnik Узбекистан

Важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.

2024-06-15T14:31+0500

2024-06-15T14:31+0500

2024-06-15T14:33+0500

еаэс

новосибирск

сессия

конференция

узбекистан

таджикистан

вьетнам

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня, заявил на Международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024. Сценарии межрегиональной кооперации" в Новосибирске директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов, сообщает пресс-служба Комисии.В конференции приняли участие представители предприятий, компаний, банков, институтов развития, уполномоченных органов власти, профессиональные эксперты из всех стран ЕАЭС, а также Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама.Выступая на пленарной сессии, Аскар Джаппаркулов отметил существенный рост взаимной торговли в рамках ЕАЭС и ее вклада в экономическое развитие регионов государств–членов.По словам Джаппаркулова, важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.Кроме того, в рамках сессии "Экспортная зрелость или находчивость: ищем баланс" начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики Андрей Пантелеев рассказал о мерах и механизмах поддержки бизнеса и межрегионального сотрудничества в ЕАЭС. В частности, были продемонстрированы преимущества и функциональные возможности Портала по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС, на котором экономические субъекты из стран ЕАЭС могут размещать информацию о своих компаниях, производимой продукции, инвестиционных проектах, а также о действующих региональных льготах и преференциях для инвесторов и предпринимателей.

новосибирск

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