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Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня
Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня
Sputnik Узбекистан
Важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.
2024-06-15T14:31+0500
2024-06-15T14:31+0500
2024-06-15T14:33+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня, заявил на Международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024. Сценарии межрегиональной кооперации" в Новосибирске директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов, сообщает пресс-служба Комисии.В конференции приняли участие представители предприятий, компаний, банков, институтов развития, уполномоченных органов власти, профессиональные эксперты из всех стран ЕАЭС, а также Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама.Выступая на пленарной сессии, Аскар Джаппаркулов отметил существенный рост взаимной торговли в рамках ЕАЭС и ее вклада в экономическое развитие регионов государств–членов.По словам Джаппаркулова, важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.Кроме того, в рамках сессии "Экспортная зрелость или находчивость: ищем баланс" начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики Андрей Пантелеев рассказал о мерах и механизмах поддержки бизнеса и межрегионального сотрудничества в ЕАЭС. В частности, были продемонстрированы преимущества и функциональные возможности Портала по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС, на котором экономические субъекты из стран ЕАЭС могут размещать информацию о своих компаниях, производимой продукции, инвестиционных проектах, а также о действующих региональных льготах и преференциях для инвесторов и предпринимателей.
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сотрудничество регион страна еаэс уровень фактор увеличение товаропоток новосибирская область переориентация импорт товар произведство союз
сотрудничество регион страна еаэс уровень фактор увеличение товаропоток новосибирская область переориентация импорт товар произведство союз
Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня
14:31 15.06.2024 (обновлено: 14:33 15.06.2024)
Так, важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Сотрудничество между регионами стран ЕАЭС достигло нового уровня, заявил на Международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024. Сценарии межрегиональной кооперации" в Новосибирске директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов, сообщает пресс-служба Комисии
.
В конференции приняли участие представители предприятий, компаний, банков, институтов развития, уполномоченных органов власти, профессиональные эксперты из всех стран ЕАЭС, а также Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама.
Выступая на пленарной сессии, Аскар Джаппаркулов отметил существенный рост взаимной торговли в рамках ЕАЭС и ее вклада в экономическое развитие регионов государств–членов.
"Новосибирская область имеет сбалансированный торговый профиль со странами ЕАЭС: пятая часть от общего товарооборота региона осуществляется с партнерами по Союзу. Однако, несмотря на высокие цифры прироста экспорта и импорта из стран ЕАЭС, Новосибирская область обладает весомым потенциалом наращивания объемов торговли. Для этого в регионе реализованы транспортно-инфраструктурные проекты, созданы новые производственные мощности", – заявил глава Департамента.
По словам Джаппаркулова, важным фактором в увеличении взаимных товаропотоков между Новосибирской областью и регионами стран ЕАЭС станет переориентация с импортных товаров на произведенные в странах Союза.
Кроме того, в рамках сессии "Экспортная зрелость или находчивость: ищем баланс" начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики Андрей Пантелеев рассказал о мерах и механизмах поддержки бизнеса и межрегионального сотрудничества в ЕАЭС.
В частности, были продемонстрированы преимущества и функциональные возможности Портала по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС
, на котором экономические субъекты из стран ЕАЭС могут размещать информацию о своих компаниях, производимой продукции, инвестиционных проектах, а также о действующих региональных льготах и преференциях для инвесторов и предпринимателей.