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https://uz.sputniknews.ru/20240615/tashkent-olimpiyskiy-gorodok-ispolzovaniye-44381488.html
Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка
Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка
Sputnik Узбекистан
На встрече ответственным лицам дали рекомендации по ускорению строительных работ, а также оптимизации проектирования дополнительных зданий и развлекательных зон для посетителей
2024-06-15T11:24+0500
2024-06-15T11:24+0500
спорт
азиатские игры
ташкент
адхам икрамов
олимпийский городок
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Нынешнее состояние Олимпийского городка, который строится для юношеских Азиатских игр "Ташкент-2025", и его дальнейшее эффективное использование обсудили в ходе встречи, прошедшей в Министерстве развития спорта РУз, сообщает НОК.В ней приняли участие глава министерства Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, генеральный директор китайской компании "CAMC Engineering" Ли Тайсинь, специалисты отрасли.На встрече обсудили текущее состояние строительных работ и проект строительства еще двух дополнительных зданий — медицинского центра и гостиницы на 400 человек. Как отметил Адхам Икрамов, государство полностью поддерживает строительство этого комплекса. Оказывается вся необходимая помощь для непрерывных строительных работ. По словам Ли Тайсиня, двустороннее сотрудничество также выгодно для китайской компании и он будет только рад продолжать партнерство и реализовывать новые проекты в будущем.Кроме того, в ходе переговоров генсек НОК провел презентацию, посвященную организационной структуре дирекции "Ташкент-2025" и ее деятельности.
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минспорта узбекистан состояние олимпийский городок встреча рекомендации строительство работы оптимизация проектирование здания зона посетители
минспорта узбекистан состояние олимпийский городок встреча рекомендации строительство работы оптимизация проектирование здания зона посетители

Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка

11:24 15.06.2024
© НОК УзбекистанаВ Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
© НОК Узбекистана
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На встрече ответственным лицам дали рекомендации по ускорению строительных работ, а также оптимизации проектирования дополнительных зданий и развлекательных зон для посетителей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Нынешнее состояние Олимпийского городка, который строится для юношеских Азиатских игр "Ташкент-2025", и его дальнейшее эффективное использование обсудили в ходе встречи, прошедшей в Министерстве развития спорта РУз, сообщает НОК.
В ней приняли участие глава министерства Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, генеральный директор китайской компании "CAMC Engineering" Ли Тайсинь, специалисты отрасли.
© НОК УзбекистанаГенеральный секретарь НОК Ойбек Касимов и министр развития спорта Адхам Икрамов
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов и министр развития спорта Адхам Икрамов
© НОК Узбекистана
На встрече обсудили текущее состояние строительных работ и проект строительства еще двух дополнительных зданий — медицинского центра и гостиницы на 400 человек.

Как отметил Адхам Икрамов, государство полностью поддерживает строительство этого комплекса. Оказывается вся необходимая помощь для непрерывных строительных работ.

По словам Ли Тайсиня, двустороннее сотрудничество также выгодно для китайской компании и он будет только рад продолжать партнерство и реализовывать новые проекты в будущем.
© НОК УзбекистанаВ Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
© НОК Узбекистана
Кроме того, в ходе переговоров генсек НОК провел презентацию, посвященную организационной структуре дирекции "Ташкент-2025" и ее деятельности.
© НОК УзбекистанаГенеральный секретарь НОК Ойбек Касимов
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов
© НОК Узбекистана
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