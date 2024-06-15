https://uz.sputniknews.ru/20240615/tashkent-olimpiyskiy-gorodok-ispolzovaniye-44381488.html

Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка

Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка

Sputnik Узбекистан

На встрече ответственным лицам дали рекомендации по ускорению строительных работ, а также оптимизации проектирования дополнительных зданий и развлекательных зон для посетителей

2024-06-15T11:24+0500

2024-06-15T11:24+0500

2024-06-15T11:24+0500

спорт

азиатские игры

ташкент

адхам икрамов

олимпийский городок

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Нынешнее состояние Олимпийского городка, который строится для юношеских Азиатских игр "Ташкент-2025", и его дальнейшее эффективное использование обсудили в ходе встречи, прошедшей в Министерстве развития спорта РУз, сообщает НОК.В ней приняли участие глава министерства Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, генеральный директор китайской компании "CAMC Engineering" Ли Тайсинь, специалисты отрасли.На встрече обсудили текущее состояние строительных работ и проект строительства еще двух дополнительных зданий — медицинского центра и гостиницы на 400 человек. Как отметил Адхам Икрамов, государство полностью поддерживает строительство этого комплекса. Оказывается вся необходимая помощь для непрерывных строительных работ. По словам Ли Тайсиня, двустороннее сотрудничество также выгодно для китайской компании и он будет только рад продолжать партнерство и реализовывать новые проекты в будущем.Кроме того, в ходе переговоров генсек НОК провел презентацию, посвященную организационной структуре дирекции "Ташкент-2025" и ее деятельности.

ташкент

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