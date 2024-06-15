Ташкент-2025: В Минспорта обсудили текущее состояние Олимпийского городка
© НОК УзбекистанаВ Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
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На встрече ответственным лицам дали рекомендации по ускорению строительных работ, а также оптимизации проектирования дополнительных зданий и развлекательных зон для посетителей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Нынешнее состояние Олимпийского городка, который строится для юношеских Азиатских игр "Ташкент-2025", и его дальнейшее эффективное использование обсудили в ходе встречи, прошедшей в Министерстве развития спорта РУз, сообщает НОК.
В ней приняли участие глава министерства Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, генеральный директор китайской компании "CAMC Engineering" Ли Тайсинь, специалисты отрасли.
Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов и министр развития спорта Адхам Икрамов
На встрече обсудили текущее состояние строительных работ и проект строительства еще двух дополнительных зданий — медицинского центра и гостиницы на 400 человек.
Как отметил Адхам Икрамов, государство полностью поддерживает строительство этого комплекса. Оказывается вся необходимая помощь для непрерывных строительных работ.
По словам Ли Тайсиня, двустороннее сотрудничество также выгодно для китайской компании и он будет только рад продолжать партнерство и реализовывать новые проекты в будущем.
Как отметил Адхам Икрамов, государство полностью поддерживает строительство этого комплекса. Оказывается вся необходимая помощь для непрерывных строительных работ.
По словам Ли Тайсиня, двустороннее сотрудничество также выгодно для китайской компании и он будет только рад продолжать партнерство и реализовывать новые проекты в будущем.
© НОК УзбекистанаВ Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
В Минспорта РУз обсудили текущее состояние Олимпийского городка и его дальнейшее использование
Кроме того, в ходе переговоров генсек НОК провел презентацию, посвященную организационной структуре дирекции "Ташкент-2025" и ее деятельности.
Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов