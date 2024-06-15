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https://uz.sputniknews.ru/20240615/uzbekistan-otkrytiye-predstavitelstvo-fonda-selxozrazvitiye-44386277.html
В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития
В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития
Sputnik Узбекистан
Благодаря тесному партнерству МФСР с Узбекистаном за последнее десятилетие портфель проектов значительно вырос, став крупнейшим страновым портфелем в Центральной Азии с совокупным объемом инвестиций в размере $435,3 млн
2024-06-15T16:39+0500
2024-06-15T16:49+0500
узбекистан
сельское хозяйство
фонд
представительство
открытие
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) — оно первое в Центральной Азии.В открытии приняли участие министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов, президент МФСР Альваро Ларио.Как отметили в ходе церемонии открытия, оно также послужит примером для других стран региона, что подчеркнет важность установления местного присутствия для более эффективного внедрения практик устойчивого развития, которые будут способствовать устойчивости, инклюзивности, а также обеспечивать рациональный подход к вопросам изменения климата и защиты окружающей средой.Текущая Страновая программа МФСР по стратегическим возможностям для Узбекистана (2023–2027 годы) основывается на новаторском подходе Фонда к инвестированию в дехканские хозяйства и диверсификации сельского хозяйства. В рамках этого МФСР и правительство Узбекистана намерены реализовать рабочую программу стоимостью более $250 млн, которая будет включать национальное и международное совместное финансирование.Узбекистан присоединился к МФСР в качестве государства-члена в 2011 году.
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узбекистан открытие представительство международный фонд сельхозразвитие партнерство мфср десятилетие портфель проекты центральная азия объем инвестиции размер
узбекистан открытие представительство международный фонд сельхозразвитие партнерство мфср десятилетие портфель проекты центральная азия объем инвестиции размер

В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития

16:39 15.06.2024 (обновлено: 16:49 15.06.2024)
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
© Пресс-служба МФСР
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Благодаря тесному партнерству МФСР с Узбекистаном за последнее десятилетие портфель проектов значительно вырос, став крупнейшим страновым портфелем в Центральной Азии с совокупным объемом инвестиций в размере $435,3 млн и охватом более 550 тыс. сельских жителей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) — оно первое в Центральной Азии.
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
© Пресс-служба МФСР
В открытии приняли участие министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов, президент МФСР Альваро Ларио.
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
© Пресс-служба МФСР
"Новое представительство МФСР в Ташкенте отражает нашу приверженность устойчивому экономическому развитию в Узбекистане и регионе. Благодаря партнерству с правительством и частным сектором мы можем поддержать более амбициозные инвестиции в адаптацию к изменению климата и процветание сельских районов", — сказал Альваро Ларио.
Как отметили в ходе церемонии открытия, оно также послужит примером для других стран региона, что подчеркнет важность установления местного присутствия для более эффективного внедрения практик устойчивого развития, которые будут способствовать устойчивости, инклюзивности, а также обеспечивать рациональный подход к вопросам изменения климата и защиты окружающей средой.
"Открытие данного представительства демонстрирует приверженность обеих сторон развитию сельских регионов и расширению прав и возможностей дехканских хозяйств. Правительство Республики Узбекистан намерено тесно сотрудничать с МФСР для решения уникальных проблем нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал Иброхим Абдурахмонов. — Мы считаем, что это сотрудничество принесет пользу не только Узбекистану, но и станет положительным примером для других стран региона".

Текущая Страновая программа МФСР по стратегическим возможностям для Узбекистана (2023–2027 годы) основывается на новаторском подходе Фонда к инвестированию
в дехканские хозяйства и диверсификации сельского хозяйства. В рамках этого МФСР и правительство Узбекистана намерены реализовать рабочую программу стоимостью более $250 млн, которая будет включать национальное и международное совместное финансирование.
Узбекистан присоединился к МФСР в качестве государства-члена в 2011 году.
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