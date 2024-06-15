https://uz.sputniknews.ru/20240615/uzbekistan-otkrytiye-predstavitelstvo-fonda-selxozrazvitiye-44386277.html

В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития

В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития

Sputnik Узбекистан

Благодаря тесному партнерству МФСР с Узбекистаном за последнее десятилетие портфель проектов значительно вырос, став крупнейшим страновым портфелем в Центральной Азии с совокупным объемом инвестиций в размере $435,3 млн

2024-06-15T16:39+0500

2024-06-15T16:39+0500

2024-06-15T16:49+0500

узбекистан

сельское хозяйство

фонд

представительство

открытие

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) — оно первое в Центральной Азии.В открытии приняли участие министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов, президент МФСР Альваро Ларио.Как отметили в ходе церемонии открытия, оно также послужит примером для других стран региона, что подчеркнет важность установления местного присутствия для более эффективного внедрения практик устойчивого развития, которые будут способствовать устойчивости, инклюзивности, а также обеспечивать рациональный подход к вопросам изменения климата и защиты окружающей средой.Текущая Страновая программа МФСР по стратегическим возможностям для Узбекистана (2023–2027 годы) основывается на новаторском подходе Фонда к инвестированию в дехканские хозяйства и диверсификации сельского хозяйства. В рамках этого МФСР и правительство Узбекистана намерены реализовать рабочую программу стоимостью более $250 млн, которая будет включать национальное и международное совместное финансирование.Узбекистан присоединился к МФСР в качестве государства-члена в 2011 году.

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