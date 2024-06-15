В Узбекистане открыли представительство Международного фонда сельхозразвития
16:39 15.06.2024 (обновлено: 16:49 15.06.2024)
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
© Пресс-служба МФСР
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Благодаря тесному партнерству МФСР с Узбекистаном за последнее десятилетие портфель проектов значительно вырос, став крупнейшим страновым портфелем в Центральной Азии с совокупным объемом инвестиций в размере $435,3 млн и охватом более 550 тыс. сельских жителей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) — оно первое в Центральной Азии.
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
© Пресс-служба МФСР
В открытии приняли участие министр сельского хозяйства РУз Иброхим Абдурахмонов, президент МФСР Альваро Ларио.
© Пресс-служба МФСРВ Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
В Узбекистане открыли новое страновое представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития
© Пресс-служба МФСР
"Новое представительство МФСР в Ташкенте отражает нашу приверженность устойчивому экономическому развитию в Узбекистане и регионе. Благодаря партнерству с правительством и частным сектором мы можем поддержать более амбициозные инвестиции в адаптацию к изменению климата и процветание сельских районов", — сказал Альваро Ларио.
Как отметили в ходе церемонии открытия, оно также послужит примером для других стран региона, что подчеркнет важность установления местного присутствия для более эффективного внедрения практик устойчивого развития, которые будут способствовать устойчивости, инклюзивности, а также обеспечивать рациональный подход к вопросам изменения климата и защиты окружающей средой.
"Открытие данного представительства демонстрирует приверженность обеих сторон развитию сельских регионов и расширению прав и возможностей дехканских хозяйств. Правительство Республики Узбекистан намерено тесно сотрудничать с МФСР для решения уникальных проблем нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал Иброхим Абдурахмонов. — Мы считаем, что это сотрудничество принесет пользу не только Узбекистану, но и станет положительным примером для других стран региона".
Текущая Страновая программа МФСР по стратегическим возможностям для Узбекистана (2023–2027 годы) основывается на новаторском подходе Фонда к инвестированию
в дехканские хозяйства и диверсификации сельского хозяйства. В рамках этого МФСР и правительство Узбекистана намерены реализовать рабочую программу стоимостью более $250 млн, которая будет включать национальное и международное совместное финансирование.
Узбекистан присоединился к МФСР в качестве государства-члена в 2011 году.