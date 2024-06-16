Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240616/glavy-kazaxstana-kyrgyzstana-tadjikistana-pozdravili-mirziyoeva-kurban-xayit-44399168.html
Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом
Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров.
2024-06-16T15:21+0500
2024-06-16T15:24+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
курбан хайит
поздравления
ислам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44163470_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b3ab7a237ca8dcd974e6b0e90d2ff7d3.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Поздравления, в частности, направили:Поздравления продолжают поступать.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44163470_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6c4a95c75c097073cac729e9e9d1f35a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев поздравления курбан хайит
шавкат мирзиёев поздравления курбан хайит

Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

15:21 16.06.2024 (обновлено: 15:24 16.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Египта во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Египта во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Лидер Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“В своих посланиях они высказывают главе нашего государства и многонациональному народу Узбекистана слова искреннего уважения, пожелания мира, благополучия и процветания, а также подтверждают приверженность всемерному укреплению отношений дружбы и многогранного сотрудничества,“ — говорится в сообщении.

Поздравления, в частности, направили:
Служитель, Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Председатель Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган;
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
государственный министр, член Совета Министров Саудовской Аравии Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдулазиз Аль Сауд;
Эмир Государства Кувейт Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
Наследный принц Государства Кувейт Сабах Халед аль-Хамад аль-Муборак Ас-Сабах;
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
Король Марокко Мухаммад VI;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири;
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0