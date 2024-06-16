https://uz.sputniknews.ru/20240616/glavy-kazaxstana-kyrgyzstana-tadjikistana-pozdravili-mirziyoeva-kurban-xayit-44399168.html

Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

Главы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров.

2024-06-16T15:21+0500

2024-06-16T15:21+0500

2024-06-16T15:24+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

курбан хайит

поздравления

ислам

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан поступают сердечные поздравления глав зарубежных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Поздравления, в частности, направили:Поздравления продолжают поступать.

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шавкат мирзиёев поздравления курбан хайит