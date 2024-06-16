https://uz.sputniknews.ru/20240616/turpotentsial-uzbekistan-mejdunarodnye-turisticheskie-vystavki-44393911.html

Турпотенциал Узбекистана будут представлять на международных туристических выставках

Турпотенциал Узбекистана будут представлять на международных туристических выставках

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев провел в Самарканде встречу с генеральным секретарем "ООН Туризм" Зурабом Пололикашвили, находящимся в Узбекистане с рабочим визитом.

2024-06-16T12:50+0500

2024-06-16T12:50+0500

2024-06-16T12:51+0500

узбекистан

туризм

оон

сотрудничество

самарканд

генассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Самарканде встречу с генеральным секретарем "ООН Туризм" (Всемирной туристской организации) Зурабом Пололикашвили. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Участники встречи обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Узбекистана с этим специализированным институтом ООН.В частности, рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и выдвинутых инициатив на 25-й сессии Генассамблеи организации, прошедшей в Самарканде в октябре 2023 года. Высоко оценили принятие Генассамблеей ООН инициированной Узбекистаном резолюции об объявлении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.Отмечалось, что данная организация – стратегический партнер Узбекистана по развитию современной туристической инфраструктуры и популяризации туристического направления в республику.Стороны отметили важность продолжения совместных усилий по реализации программ и проектов направленных на создание комфортных условий и объектов для туристов, развитие паломнического и культурно-познавательного туризма, в том числе внутреннего.По итогам встречи стороны договорились о том, что для популяризации туристического направления в Узбекистан “будет расширено практическое взаимодействие в поддержке участия отечественных туроператоров в крупных международных туристических ярмарках и выставках“.

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