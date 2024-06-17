https://uz.sputniknews.ru/20240617/inostrantsy-obrazovanie-uzbekistan-44410676.html
Все больше иностранцев едут за образованием в Узбекистан – статистика
Все больше иностранцев едут за образованием в Узбекистан – статистика
Sputnik Узбекистан
По данным Агентства статистики, за 4 месяца 2024 года республику с целью обучения посетили 6 400 иностранных граждан.
2024-06-17T18:32+0500
2024-06-17T18:32+0500
2024-06-17T18:34+0500
узбекистан
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учеба
иностранцы
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статистика
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В январе – апреле нынешнего года в республику для получения образования приехали 6 400 иностранных граждан. Об этом сообщает Агентство статистики.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 2,4 тысячи, или на 59,8%.Больше всего в страну с целью получить образование въехали граждане Индии (2 090), Туркменистана (1 627) и соседнего Таджикистана (758). На них приходится почти 70% иностранных студентов.Граждане еще каких стран чаще всего приезжали на обучение в Узбекистан:
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узбекистан образование студенты иностранцы статистика учеба
узбекистан образование студенты иностранцы статистика учеба
Все больше иностранцев едут за образованием в Узбекистан – статистика
18:32 17.06.2024 (обновлено: 18:34 17.06.2024)
По данным Агентства статистики, за 4 месяца 2024 года республику с целью обучения посетили 6 400 иностранных граждан.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В январе – апреле нынешнего года в республику для получения образования приехали 6 400 иностранных граждан. Об этом сообщает
Агентство статистики.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 2,4 тысячи, или на 59,8%.
Больше всего в страну с целью получить образование въехали граждане Индии (2 090), Туркменистана (1 627) и соседнего Таджикистана (758). На них приходится почти 70% иностранных студентов.
Граждане еще каких стран чаще всего приезжали на обучение в Узбекистан: