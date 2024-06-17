https://uz.sputniknews.ru/20240617/kak-nazyvali-tsentralnuyu-aziyu-proshlye-stoletiya-44408540.html
Как называли Центральную Азию в прошлых столетиях – эксперт
Как называли Центральную Азию в прошлых столетиях – эксперт
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост с участием эксперта на тему "Центральная Азия: Как создать прочный мир в регионе" .
2024-06-17T17:28+0500
2024-06-17T17:28+0500
2024-06-17T17:29+0500
узбекистан
центральная азия
пресс-центр
пресс-конференция
мнение эксперта
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В прошлых веках Центральная Азия считалась отдельным регионом и носила разные названия. Об этом в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре @SputnikUzbekistan, рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.По словам Турсуновой, в истории данный центральноазиатский регион носил совершенно разные названия.Современное наименование “Центральная Азия“ появилось в 1993 году во время встречи лидеров центральноазиатских государств в Ташкенте. Тогда было предложено переименовать Среднюю Азию в Центральную Азию. Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан.
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центральная азия пресс-центр эксперт
центральная азия пресс-центр эксперт
Как называли Центральную Азию в прошлых столетиях – эксперт
17:28 17.06.2024 (обновлено: 17:29 17.06.2024)
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост с участием эксперта на тему "Центральная Азия: Как создать прочный мир в регионе" .
В прошлых веках Центральная Азия считалась отдельным регионом и носила разные названия. Об этом в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре @SputnikUzbekistan, рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.
“Впервые название ЦА мы встречаем в труде Александа фон Гумбольда. Она была выпущена в 1843 году в Париже, где он уже указал как отдельный регион Центральную Азию. Конечно, он указывал это с исторической, географической и геополитической точки зрения“, – отметила эксперт.
По словам Турсуновой, в истории данный центральноазиатский регион носил совершенно разные названия.
“Например, у древних греков и римлян он именовался как Трансоксания, т.е территория которая лежит за Оксом, это Амударья. У арабов – Мавераннахр, по ту сторону реки. У Ирана это Туран. И с 7 века чаще всего использовалось определение – Туркестан,” – добавила доцент.
Современное наименование “Центральная Азия“ появилось в 1993 году во время встречи лидеров центральноазиатских государств в Ташкенте. Тогда было предложено переименовать Среднюю Азию в Центральную Азию.
“Стоит отметить, что историки продолжают называть регион “Средняя Азия“, — подчеркнула Турсунова, отметив при этом, что до 21 века геополитическое значение региона не упоминалось.
Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан
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