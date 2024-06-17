https://uz.sputniknews.ru/20240617/kak-nazyvali-tsentralnuyu-aziyu-proshlye-stoletiya-44408540.html

Как называли Центральную Азию в прошлых столетиях – эксперт

Как называли Центральную Азию в прошлых столетиях – эксперт

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост с участием эксперта на тему "Центральная Азия: Как создать прочный мир в регионе" .

2024-06-17T17:28+0500

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2024-06-17T17:29+0500

узбекистан

центральная азия

пресс-центр

пресс-конференция

мнение эксперта

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В прошлых веках Центральная Азия считалась отдельным регионом и носила разные названия. Об этом в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре @SputnikUzbekistan, рассказала доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.По словам Турсуновой, в истории данный центральноазиатский регион носил совершенно разные названия.Современное наименование “Центральная Азия“ появилось в 1993 году во время встречи лидеров центральноазиатских государств в Ташкенте. Тогда было предложено переименовать Среднюю Азию в Центральную Азию. Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан.

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