https://uz.sputniknews.ru/20240617/moskva-short-list-konkurs-stenina-2024-god-44404892.html

В Москве объявили шорт-лист международного конкурса имени Стенина на 2024 год – фото

В Москве объявили шорт-лист международного конкурса имени Стенина на 2024 год – фото

Sputnik Узбекистан

Стали известны имена лауреатов юбилейного X Международного конкурса молодых фоторепортеров.

2024-06-17T15:02+0500

2024-06-17T15:02+0500

2024-06-17T15:34+0500

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творчество

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конкурс имени стенина

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Москве объявили лауреатов 2024 года, вошедших в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Об этом сообщает РИА Новости. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса. По сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре. В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет. С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие. Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа: Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладателя Гран-при оргкомитет конкурса объявит в сентябре на сайте. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира. О Конкурсе. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

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