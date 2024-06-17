https://uz.sputniknews.ru/20240617/samarkand-pervyy-chempionat-drift-44402784.html
В Самарканде состоялся первый в истории Узбекистана чемпионат по дрифту – видео
В Самарканде состоялся первый в истории Узбекистана чемпионат по дрифту – видео
Sputnik Узбекистан
Прошедший чемпионат – это первый этап. В августе состоится следующий этап состязаний по дрифту.
2024-06-17T12:34+0500
2024-06-17T12:34+0500
2024-06-17T12:54+0500
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дрифт-шоу
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чемпионат
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Самарканде впервые в истории Узбекистана состоялся чемпионат по дрифту. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что организаторы первого узбекского чемпионата по дрифту по итогам двухдневного турнира разыграли два комплекта наград. Первый комплект достался местным спортсменам. Трое из 18 дрифтеров Узбекистана показали наивысший результат. Лучшим признан Арсен Алиев и его "Жигули". Второе и третье места разделили между собой братья Мехриддин и Бахриддин Меликмуродовы. Второй комплект наград первого в истории Узбекистана чемпионата по дрифту достался иностранным участникам. Бронзой наградили уроженца России Максима Трубчанинова. Второе место по праву завоевал Калысбек Аскаров из Кыргызстана. И абсолютным чемпионом по дрифту признан 32-летний Сергей Утев из Кыргызстана. По словам организаторов чемпионата – представителей Национальной федерации по автоспорту и картингу, прошедший турнир это только первый этап. В августе состоится следующий этап состязаний по дрифту.Дрифт – вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на сухом асфальте, трассах с большим количеством поворотов. Изначально дрифт как спорт появился в Японии.
узбекистан
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самарканд дрифт чемпионат награда
самарканд дрифт чемпионат награда
В Самарканде состоялся первый в истории Узбекистана чемпионат по дрифту – видео
12:34 17.06.2024 (обновлено: 12:54 17.06.2024)
Эксклюзив
Организаторы рассказали, что прошедший чемпионат – это только первый этап. Cледующий этап состязаний по дрифту состоится в августе этого года.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В Самарканде впервые в истории Узбекистана состоялся чемпионат по дрифту. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Отмечается, что организаторы первого узбекского чемпионата по дрифту по итогам двухдневного турнира разыграли два комплекта наград.
Первый комплект достался местным спортсменам. Трое из 18 дрифтеров Узбекистана показали наивысший результат.
Лучшим признан Арсен Алиев и его "Жигули". Второе и третье места разделили между собой братья Мехриддин и Бахриддин Меликмуродовы.
Второй комплект наград первого в истории Узбекистана чемпионата по дрифту достался иностранным участникам.
Бронзой наградили уроженца России Максима Трубчанинова. Второе место по праву завоевал Калысбек Аскаров из Кыргызстана.
И абсолютным чемпионом по дрифту признан 32-летний Сергей Утев из Кыргызстана.
По словам организаторов чемпионата – представителей Национальной федерации по автоспорту и картингу, прошедший турнир это только первый этап. В августе состоится следующий этап состязаний по дрифту.
Дрифт – вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на сухом асфальте, трассах с большим количеством поворотов. Изначально дрифт как спорт появился в Японии.