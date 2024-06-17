https://uz.sputniknews.ru/20240617/sotrudnichestvo-uzbekistana-rossii-sanitarno-epidemiologicheskoy-stabilnosti--anons--44408659.html
Сотрудничество Узбекистана и России в санитарно-эпидемиологической стабильности – анонс
Сотрудничество Узбекистана и России в санитарно-эпидемиологической стабильности – анонс
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан выступит первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.
2024-06-17T16:22+0500
2024-06-17T16:22+0500
2024-06-17T16:23+0500
пресс-центр
пресс-конференция
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 19 июня в 11.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова. Основной темой мероприятия станет сотрудничество Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросыК участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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пресс-центр пресс-конференция санитарно-эпидемиологическое благополучие россия узбекистан сотрудничество
пресс-центр пресс-конференция санитарно-эпидемиологическое благополучие россия узбекистан сотрудничество
Сотрудничество Узбекистана и России в санитарно-эпидемиологической стабильности – анонс
16:22 17.06.2024 (обновлено: 16:23 17.06.2024)
В пресс-центре Sputnik Узбекистан выступит первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 19 июня в 11.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова.
Основной темой мероприятия станет сотрудничество Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы
Какие проекты и программы реализуются в рамках сотрудничества Узбекистана и России в области санитарно-эпидемиологического благополучия?
Приоритеты в сотрудничестве двух стран при организации общественного здоровья и среды обитания населения, исключении опасного и вредного влияния ее факторов на организм человека и создании благоприятных условий для его жизнедеятельности?
Какие новые проекты и инициативы планируют реализовать РФ и РУз в данной области?
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.