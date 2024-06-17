https://uz.sputniknews.ru/20240617/sotrudnichestvo-uzbekistana-rossii-sanitarno-epidemiologicheskoy-stabilnosti--anons--44408659.html

Сотрудничество Узбекистана и России в санитарно-эпидемиологической стабильности – анонс

Сотрудничество Узбекистана и России в санитарно-эпидемиологической стабильности – анонс

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан выступит первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.

2024-06-17T16:22+0500

2024-06-17T16:22+0500

2024-06-17T16:23+0500

пресс-центр

пресс-конференция

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 19 июня в 11.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова. Основной темой мероприятия станет сотрудничество Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросыК участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

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2024

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