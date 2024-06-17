https://uz.sputniknews.ru/20240617/tashkent-issyk-kul-ejednevnye-aviareysy-44401595.html
Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы – дата
Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы – дата
Sputnik Узбекистан
С июня 2024 года между Ташкентом и Иссык-Кулем открылся прямой авиарейс с частотой полетов 3 раза в неделю.
2024-06-17T10:07+0500
2024-06-17T10:07+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. С началом следующего месяца полеты из Ташкента на Иссык-Куль будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.Отмечается, что в настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе.Напомним, что прямое авиасообщение между столицей Узбекистана и курортом соседнего Кыргызстана открылось летом этого года. Рейсы по маршруту Ташкент – Иссык-Куль – Ташкент начали выполняться с 16 июня три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. С началом следующего месяца количество рейсов увеличится. Самолеты по новому маршруту будут летать ежедневно.
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узбекистан кыргызстан авиасообщение ташкент иссык-куль
узбекистан кыргызстан авиасообщение ташкент иссык-куль
Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы – дата
10:07 17.06.2024 (обновлено: 10:19 17.06.2024)
С июня 2024 года между Ташкентом и Иссык-Кулем открылся прямой авиарейс с частотой полетов 3 раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
С началом следующего месяца полеты из Ташкента на Иссык-Куль будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает
пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.
Отмечается, что в настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе.
Напомним, что прямое авиасообщение между столицей Узбекистана и курортом соседнего Кыргызстана открылось летом этого года.
Рейсы по маршруту Ташкент – Иссык-Куль – Ташкент начали выполняться с 16 июня три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
С началом следующего месяца количество рейсов увеличится. Самолеты по новому маршруту будут летать ежедневно.