https://uz.sputniknews.ru/20240617/tashkent-issyk-kul-ejednevnye-aviareysy-44401595.html

Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы – дата

Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы – дата

Sputnik Узбекистан

С июня 2024 года между Ташкентом и Иссык-Кулем открылся прямой авиарейс с частотой полетов 3 раза в неделю.

2024-06-17T10:07+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. С началом следующего месяца полеты из Ташкента на Иссык-Куль будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.Отмечается, что в настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе.Напомним, что прямое авиасообщение между столицей Узбекистана и курортом соседнего Кыргызстана открылось летом этого года. Рейсы по маршруту Ташкент – Иссык-Куль – Ташкент начали выполняться с 16 июня три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. С началом следующего месяца количество рейсов увеличится. Самолеты по новому маршруту будут летать ежедневно.

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