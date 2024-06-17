https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekskie-sportsmeny-zavoevali-esche-3-medali-igr-briks-44404251.html
Узбекские спортсмены завоевали еще 3 медали на Играх БРИКС
Узбекские спортсмены завоевали еще 3 медали на Играх БРИКС
Sputnik Узбекистан
По итогам четвертого дня Игр делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси, Китая и Ирана.
2024-06-17T13:48+0500
2024-06-17T13:48+0500
2024-06-17T13:48+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали на Играх БРИКС, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.Подведены итоги четвертого дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали.Награды высшей пробы удостоилась Дарья Латышева (ушу, нанкуан).Бронзовые медали завоевали 2 команды по академической гребле:Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов, Евгений Агафонов, Давржон Давронов ) (академическая гребля М4х); Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшоджон Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Шахриёр Хамдамов, Шухрат Шодиев, Евгений Агафонов, Обиджон Джуракулов, Фаррух Облакулов (академическая гребля М8+).Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
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игры брикс казань золото узбекские спортсмены ушу академическая гребля
игры брикс казань золото узбекские спортсмены ушу академическая гребля
Узбекские спортсмены завоевали еще 3 медали на Играх БРИКС
По итогам четвертого дня Игр делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси, Китая и Ирана.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали на Играх БРИКС, сообщили
в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Подведены итоги четвертого дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали.
Награды высшей пробы удостоилась Дарья Латышева (ушу, нанкуан).
Бронзовые медали завоевали 2 команды по академической гребле:
Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов, Евгений Агафонов, Давржон Давронов ) (академическая гребля М4х);
Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшоджон Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Шахриёр Хамдамов, Шухрат Шодиев, Евгений Агафонов, Обиджон Джуракулов, Фаррух Облакулов (академическая гребля М8+).
“После четвертого дня Игр делегация Узбекистана с 3 золотыми, 7 серебряными и 17 бронзовыми медалями занимает пятое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси, Китая и Ирана,“– отметили в Комитете.
Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.