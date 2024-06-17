https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekskie-sportsmeny-zavoevali-esche-3-medali-igr-briks-44404251.html

Узбекские спортсмены завоевали еще 3 медали на Играх БРИКС

Узбекские спортсмены завоевали еще 3 медали на Играх БРИКС

Sputnik Узбекистан

По итогам четвертого дня Игр делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси, Китая и Ирана.

2024-06-17T13:48+0500

2024-06-17T13:48+0500

2024-06-17T13:48+0500

узбекистан

казань

брикс

спортивные соревнования

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали на Играх БРИКС, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.Подведены итоги четвертого дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали.Награды высшей пробы удостоилась Дарья Латышева (ушу, нанкуан).Бронзовые медали завоевали 2 команды по академической гребле:Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов, Евгений Агафонов, Давржон Давронов ) (академическая гребля М4х); Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшоджон Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Шахриёр Хамдамов, Шухрат Шодиев, Евгений Агафонов, Обиджон Джуракулов, Фаррух Облакулов (академическая гребля М8+).Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.

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