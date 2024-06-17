https://uz.sputniknews.ru/20240617/vladimir-putin-posetit-kndr-gosudarstvennyy-vizit-44410946.html

Стало известно, когда Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами

Стало известно, когда Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами

Sputnik Узбекистан

В последний раз Путин посещал Северную Корею во время своего первого президентского срока в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.

2024-06-17T19:25+0500

2024-06-17T19:25+0500

2024-06-17T19:25+0500

в мире

россия

кндр

государственный визит

владимир путин

ким чен ын

северная корея

вьетнам

подписание документов

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38791509_309:33:2955:1521_1920x0_80_0_0_637a09d96b7539538689339e1ee13cfd.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Осенью прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию по приглашению Путина. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.Также российский лидер 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генсека ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.Отмечается, что в Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.

россия

кндр

северная корея

вьетнам

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин россия кндр ким чен ын вьетнам государственный визит пхеньян подписание документов