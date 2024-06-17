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https://uz.sputniknews.ru/20240617/vladimir-putin-posetit-kndr-gosudarstvennyy-vizit-44410946.html
Стало известно, когда Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами
Стало известно, когда Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами
Sputnik Узбекистан
В последний раз Путин посещал Северную Корею во время своего первого президентского срока в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
2024-06-17T19:25+0500
2024-06-17T19:25+0500
в мире
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кндр
государственный визит
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ким чен ын
северная корея
вьетнам
подписание документов
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Осенью прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию по приглашению Путина. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну. До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.Также российский лидер 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генсека ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.Отмечается, что в Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.
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владимир путин россия кндр ким чен ын вьетнам государственный визит пхеньян подписание документов
владимир путин россия кндр ким чен ын вьетнам государственный визит пхеньян подписание документов

Стало известно, когда Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам с государственными визитами

19:25 17.06.2024
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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В последний раз глава РФ посещал Северную Корею во время своего первого президентского срока в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — говорится в заявлении.

Осенью прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию по приглашению Путина. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Это была первая встреча лидеров двух государств.
Также российский лидер 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генсека ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.
Отмечается, что в Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
“Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной области, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня“, – уточнили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.
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