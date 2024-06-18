https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html

Китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС – стоимость проекта

Китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС – стоимость проекта

Sputnik Узбекистан

Строительство крупного энергетического объекта позволит обеспечить бесперебойной электроэнергией более половины населения области.

2024-06-18T10:05+0500

2024-06-18T10:05+0500

2024-06-18T10:10+0500

узбекистан

андижанская область

китай

инвестиции

электроэнергия

гэс

строительство

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Китайская компания планирует построить в Андижанской области новую гидроэлектростанцию. Делегация Узбекистана во главе с хокимом области в эти дни посетила Китай, сообщает пресс-служба областной администрации.Соответствующее соглашение было достигнуто между хокимиятом Андижанской области и китайской компанией Zheijang Commercial Building. В администрации области напомнили, что сотрудничество с данной компанией началось с проекта по строительству гидроэлектростанции стоимостью $200 млн и мощностью 118 мегаватт. В настоящее время стороны расширяют планы по взаимодействию.Во время недавних переговоров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая с руководством компании была достигнута договоренность о строительстве в Андижане гидроэлектростанции мощностью 300 мегаватт.Отмечается, что после запуска ГЭС сможет обеспечивать электроэнергией более половины Андижанской области.

узбекистан

андижанская область

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андижан китайская компания сотрудничество гэс инвестиции электроэнергия