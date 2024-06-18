https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html
Китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС – стоимость проекта
Китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС – стоимость проекта
Sputnik Узбекистан
Строительство крупного энергетического объекта позволит обеспечить бесперебойной электроэнергией более половины населения области.
2024-06-18T10:05+0500
2024-06-18T10:05+0500
2024-06-18T10:10+0500
узбекистан
андижанская область
китай
инвестиции
электроэнергия
гэс
строительство
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Китайская компания планирует построить в Андижанской области новую гидроэлектростанцию. Делегация Узбекистана во главе с хокимом области в эти дни посетила Китай, сообщает пресс-служба областной администрации.Соответствующее соглашение было достигнуто между хокимиятом Андижанской области и китайской компанией Zheijang Commercial Building. В администрации области напомнили, что сотрудничество с данной компанией началось с проекта по строительству гидроэлектростанции стоимостью $200 млн и мощностью 118 мегаватт. В настоящее время стороны расширяют планы по взаимодействию.Во время недавних переговоров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая с руководством компании была достигнута договоренность о строительстве в Андижане гидроэлектростанции мощностью 300 мегаватт.Отмечается, что после запуска ГЭС сможет обеспечивать электроэнергией более половины Андижанской области.
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андижан китайская компания сотрудничество гэс инвестиции электроэнергия
андижан китайская компания сотрудничество гэс инвестиции электроэнергия
Китайская компания построит в Андижанской области новую ГЭС – стоимость проекта
10:05 18.06.2024 (обновлено: 10:10 18.06.2024)
Строительство крупного энергетического объекта позволит обеспечить бесперебойной электроэнергией более половины населения области.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Китайская компания планирует построить в Андижанской области новую гидроэлектростанцию. Делегация Узбекистана во главе с хокимом области в эти дни посетила Китай, сообщает
пресс-служба областной администрации.
Соответствующее соглашение было достигнуто между хокимиятом Андижанской области и китайской компанией Zheijang Commercial Building.
В администрации области напомнили, что сотрудничество с данной компанией началось с проекта по строительству гидроэлектростанции стоимостью $200 млн и мощностью 118 мегаватт. В настоящее время стороны расширяют планы по взаимодействию.
Во время недавних переговоров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая с руководством компании была достигнута договоренность о строительстве в Андижане гидроэлектростанции мощностью 300 мегаватт.
“Общая стоимость этого проекта составляет $500 млн. На первом этапе будут использованы инвестиционные средства в размере $50 млн“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что после запуска ГЭС сможет обеспечивать электроэнергией более половины Андижанской области.