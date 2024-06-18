Какие проблемы имеются в регионе Центральной Азии — ответ эксперта

“Все проблемы, которые есть в нашем регионе могут поделиться на три группы. К первой мы относим проблемы терроризма, афганскую проблему, проблему вмешательства во внутренние дела. Ко второй можно отнести экологические проблемы, которые еще можно решить. Но завтра, если мы будем их игнорировать, они станут проблемой номер один. Ну и третье, конечно же, это вмешательство третьих сил и обоюдные претензии. <...> Важно отметить, что в нашем регионе мы обозначили все проблемы, и сегодня постепенно, но очень активно мы начали их решать“, – подчеркнула доцент.