Какие проблемы имеются в регионе Центральной Азии — ответ эксперта
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась конференция в формате видеомоста. Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся центральноазиатского региона.
Какие проблемы имеются в регионе Центральной Азии? На этот вопрос в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответила доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.
По словам эсперта, первоочередной проблемой для стран ЦА является глобальное потепление климата.
“Сегодня очень уязвимы в нашем регионе две страны – это Кыргызстан и Таджикистан. У них расположено много гористой местности и формировались когда-то ледники. Вот в результате глобального потепления ледники будут таять, что в дальнейшем является угрозой для пресной воды”, – отметила Турсунова.
В качестве еще одной эксперт обозначила миграционную проблему, отметив, что в регионе есть страны, которые являются донорами, а также страны, которые принимают мигрантов.
“Если речь идет о трудовых мигрантах, например, Казахстан принимающая сторона. А Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – мы отправляющая страна,” – отметила она.
Также эксперт затронула проблемы продовольствия и безопасности, которые прямо или косвенно касаются всех стран ЦА.
“Все проблемы, которые есть в нашем регионе могут поделиться на три группы. К первой мы относим проблемы терроризма, афганскую проблему, проблему вмешательства во внутренние дела. Ко второй можно отнести экологические проблемы, которые еще можно решить. Но завтра, если мы будем их игнорировать, они станут проблемой номер один. Ну и третье, конечно же, это вмешательство третьих сил и обоюдные претензии. <...> Важно отметить, что в нашем регионе мы обозначили все проблемы, и сегодня постепенно, но очень активно мы начали их решать“, – подчеркнула доцент.
Она также добавила, что за семь лет в регионе сильно изменился вектор внешней политики и в настоящее время большая часть вопросов решается исходя из обоюдных национальных интересов стран ЦА.
Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан.