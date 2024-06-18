https://uz.sputniknews.ru/20240618/samarkand-sian-novyy-aviareys-44418498.html

Самарканд и Сиань связал новый авиарейс

Самарканд и Сиань связал новый авиарейс

Sputnik Узбекистан

С запуском нового авиасообщения число авиарейсов между Узбекистаном и Китаем достигло 20 в неделю. В ближайшем будущем это число планируют довести до 100 в... 18.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-18T16:16+0500

2024-06-18T16:16+0500

2024-06-18T16:16+0500

узбекистан

китай

самарканд

авиасообщение

экономика

туризм

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В городе Сиане китайской провинции Шэньси состоялась церемония запуска авиарейса компании "Zhejiang Loong Airlines" по маршруту Сиань–Самарканд–Сиань, об этом сообщает ИА "Дунё".В церемонии приняли участие представители китайских туристических компаний, индустрии культуры и туризма, а также сотрудники иностранных дипмиссий в Сиане.Выступая на мероприятии, вице-губернатор провинции Шэньси Ван Хайпэнь, президент авиакомпании "Zhejiang Loong Airlines" Гао Инчжан, гендиректор международного аэропорта Сиань Тан Шаофэй, замглавы Управления гражданской авиации Северо-Западного Китая Ню Цзюньминь и представители посольства Узбекистана в Китае отметили важность нового авиарейса.Подчеркивалось, что налаживание авиасообщения между важнейшими историческими и культурными центрами Китая и Узбекистана будет способствовать укреплению региональных дружественных отношений, повышению туристического потенциала этих регионов, увеличению потока туристов, дальнейшему развитию торгово-экономических отношений.Выступившие подчеркнули, что в результате усилий, предпринятых в рамках реализации этих соглашений, количество рейсов между двумя странами увеличено до 20 в неделю.Еженедельно самолеты курсируют между:Участников церемонии ознакомили с современным развитием Узбекистана, благоприятными условиями, созданными для иностранных инвесторов, а также туристическим потенциалом республики.По итогам мероприятия стороны договорились совершенствовать правовую базу данной сферы, а также увеличить количество рейсов между двумя странами до 100 в неделю в ближайшее время.

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