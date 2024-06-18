Самарканд и Сиань связал новый авиарейс
© пресс-служба МинтрансаUzbekistan Airways выполнила первый испытательный полет в аэропорт Сариасия.
© пресс-служба Минтранса
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С запуском нового авиасообщения число авиарейсов между Узбекистаном и Китаем достигло 20 в неделю. В ближайшем будущем это число планируют довести до 100 в неделю.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В городе Сиане китайской провинции Шэньси состоялась церемония запуска авиарейса компании "Zhejiang Loong Airlines" по маршруту Сиань–Самарканд–Сиань, об этом сообщает ИА "Дунё".
В церемонии приняли участие представители китайских туристических компаний, индустрии культуры и туризма, а также сотрудники иностранных дипмиссий в Сиане.
Выступая на мероприятии, вице-губернатор провинции Шэньси Ван Хайпэнь, президент авиакомпании "Zhejiang Loong Airlines" Гао Инчжан, гендиректор международного аэропорта Сиань Тан Шаофэй, замглавы Управления гражданской авиации Северо-Западного Китая Ню Цзюньминь и представители посольства Узбекистана в Китае отметили важность нового авиарейса.
© ИА "Дунё"В Сиане состоялась церемония запуска авиарейса по маршруту Сиань–Самарканд–Сиань.
В Сиане состоялась церемония запуска авиарейса по маршруту Сиань–Самарканд–Сиань.
© ИА "Дунё"
Подчеркивалось, что налаживание авиасообщения между важнейшими историческими и культурными центрами Китая и Узбекистана будет способствовать укреплению региональных дружественных отношений, повышению туристического потенциала этих регионов, увеличению потока туристов, дальнейшему развитию торгово-экономических отношений.
“Увеличение количества авиарейсов между двумя странами и расширение географии полетов соответствует не только целям инициативы "Один пояс, один путь", но и Совместному заявлению глав двух государств от 18 мая 2023 года, сделанного в Сиане, Программе развития всестороннего стратегического партнерства на 2023-2027 годы, а также договоренностям, достигнутым в январе 2024 года в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай”, — отметили участники церемонии.
Выступившие подчеркнули, что в результате усилий, предпринятых в рамках реализации этих соглашений, количество рейсов между двумя странами увеличено до 20 в неделю.
Еженедельно самолеты курсируют между:
Пекином и Ташкентом — 7 раз;
Урумчи и Ташкентом – 5 раз;
Сианем и Ташкентом – 3 раза;
Чэнду и Ташкентом – 3 раза;
Сианем и Самаркандом – 2 раза.
Участников церемонии ознакомили с современным развитием Узбекистана, благоприятными условиями, созданными для иностранных инвесторов, а также туристическим потенциалом республики.
По итогам мероприятия стороны договорились совершенствовать правовую базу данной сферы, а также увеличить количество рейсов между двумя странами до 100 в неделю в ближайшее время.