Сотрудники авиаорганизаций Узбекистана прошли обучение в Беларуси – подробности
12:30 18.06.2024 (обновлено: 12:36 18.06.2024)
© МЧС Беларуси.Представители авиационных организаций Узбекистана прошли обучение Беларуси.
© МЧС Беларуси.
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Участники курса изучили способы аварийной эвакуации с воздушных судов, навыки оказания первой помощи, отработали мероприятия по аварийно-спасательным и поисковым операциям на воздушных судах и объектах гражданской авиации.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Представители авиационных организаций Узбекистана прошли обучение в Международном центре подготовки спасателей МЧС Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.
“В Международном центре подготовки спасателей (IRTCentre) Университета гражданской защиты МЧС завершился обучающий курс для представителей авиационных организаций Узбекистана. Семь специалистов прошли программу "Первоначальная подготовка по поисковому, аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов", – говорится в сообщении.
Во время занятий участники курса изучили конструкцию воздушных судов, методы и средства аварийного покидания воздушных судов, медподготовку, навыки оказания первой помощи и психологической поддержки в кризисных ситуациях.
Практическая часть курса проводилась на полигоне оперативно-практической подготовки IRTCentre. Здесь слушатели отрабатывали мероприятия по обеспечению авиационных поисковых и аварийно-спасательных операций.
© МЧС Беларуси.Представители авиационных организаций Узбекистана прошли обучение в Беларуси.
Представители авиационных организаций Узбекистана прошли обучение в Беларуси.
© МЧС Беларуси.
Участники выполняли задания по аварийно-спасательной работе на воздушных судах и объектах гражданской авиации. Занятия проводились в Национальном аэропорту Минск, Республиканском отряде специального назначения "ЗУБР" и в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, для гостей организовали насыщенную культурную программу. Узбекистанцы посетили достопримечательности Минска и Борисова – музей пожарного дела, Центр безопасности жизнедеятельности МЧС в Борисове, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", музей миниатюр "Страна Мини", а также Белорусский государственный музей архитектуры и быта в деревне Озерцо. Гостей познакомили с культурой и традициями белорусского народа, а также угостили блюдами национальной кухни.