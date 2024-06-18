https://uz.sputniknews.ru/20240618/tashkent-bostanlyk-novyy-tonnel-44417437.html
По дороге из Ташкента в Бостанлык открыли новый тоннель
По дороге из Ташкента в Бостанлык открыли новый тоннель
Sputnik Узбекистан
Новый тоннель позволит сократить длинные заторы на дороге, ведущей к Бостанлыкскому и Паркенсткому районам, куда по выходным отправляется большое количество отдыхающих на автомобилях.
2024-06-18T15:18+0500
2024-06-18T15:18+0500
2024-06-18T15:18+0500
узбекистан
ташкент
бостанлыкский район
чарвакское водохранилище
чимган
дорога
тоннель
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. На выезде из Ташкента по дороге в сторону Чарвакского водохранилища открылся новый подземный тоннель. Об этом сообщили в пресс-службе СБДД МВД Узбекистана.На пересечении улицы Янги Узбекистон и автодороги 4R12 завершился первый этап строительства транспортной развязки. В ходе первого этапа был построен новый тоннель для транспорта, едущего в сторону Чимганских гор и Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Ташкентской области. С открытием тоннеля водителям не придется стоять на перекрестке, где в выходные дни приходится ждать из-за скопления большого количества автомобилей. Для проезда по тоннелю нужно съехать с дороги вправо, отметили в СБДД.Для транспорта, движущегося в обратную сторону, открылся съезд с дороги 4R12 на улицу Янги Узбекистон.При этом движение по тоннелю запрещено большегрузным автомобилям и машинам, везущим опасные грузы. Они будут ездить прежней дорогой через перекресток. Кроме того, внимание водителей обратили на наличие знаков, указывающих направление движения по новому тоннелю.
узбекистан
ташкент
бостанлыкский район
чарвакское водохранилище
чимган
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ташкент бостанлык чимган дорога тоннель
ташкент бостанлык чимган дорога тоннель
По дороге из Ташкента в Бостанлык открыли новый тоннель
Новый тоннель позволит сократить длинные заторы на дороге, ведущей к Бостанлыкскому и Паркенсткому районам, куда по выходным отправляется большое количество отдыхающих на автомобилях.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
На выезде из Ташкента по дороге в сторону Чарвакского водохранилища открылся новый подземный тоннель. Об этом сообщили
в пресс-службе СБДД МВД Узбекистана.
На пересечении улицы Янги Узбекистон и автодороги 4R12 завершился первый этап строительства транспортной развязки. В ходе первого этапа был построен новый тоннель для транспорта, едущего в сторону Чимганских гор и Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
С открытием тоннеля водителям не придется стоять на перекрестке, где в выходные дни приходится ждать из-за скопления большого количества автомобилей. Для проезда по тоннелю нужно съехать с дороги вправо, отметили в СБДД.
Для транспорта, движущегося в обратную сторону, открылся съезд с дороги 4R12 на улицу Янги Узбекистон.
При этом движение по тоннелю запрещено большегрузным автомобилям и машинам, везущим опасные грузы. Они будут ездить прежней дорогой через перекресток.
Кроме того, внимание водителей обратили на наличие знаков, указывающих направление движения по новому тоннелю.