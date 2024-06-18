https://uz.sputniknews.ru/20240618/uzbekistan-sotrudnichestvo-strani-tsentralnoy-azii-44416101.html

По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?

По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась конференция в формате видеомоста с участием эксперта. Обсуждение охватило широкий круг вопросов, касающихся центральноазиатского региона.

2024-06-18T14:16+0500

2024-06-18T14:16+0500

2024-06-18T14:30+0500

пресс-центр

пресс-конференция

центральная азия

узбекистан

сотрудничество

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По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?На этот вопрос в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, ответила доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.Эксперт отмечает, что сегодня очень много направлений, по которым республика взаимодействует с государствами ЦА.В первую очередь она выделила геополитическое направление.Вторым и не менее важным направлением эксперт считает афганский вопрос. Она отметила, что из пяти центральноазиатских республик, три граничат с Афганистаном, а события в этой стране, напрямую связаны с безопасностью не только в регионе, а в мире в целом.В качестве приоритетных эксперт также обозначила социально-экономическое, транспортно-логистическое направления и туризм. Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан.

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