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По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?
По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась конференция в формате видеомоста с участием эксперта. Обсуждение охватило широкий круг вопросов, касающихся центральноазиатского региона.
2024-06-18T14:16+0500
2024-06-18T14:16+0500
2024-06-18T14:30+0500
пресс-центр
пресс-конференция
центральная азия
узбекистан
сотрудничество
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По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?На этот вопрос в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, ответила доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.Эксперт отмечает, что сегодня очень много направлений, по которым республика взаимодействует с государствами ЦА.В первую очередь она выделила геополитическое направление.Вторым и не менее важным направлением эксперт считает афганский вопрос. Она отметила, что из пяти центральноазиатских республик, три граничат с Афганистаном, а события в этой стране, напрямую связаны с безопасностью не только в регионе, а в мире в целом.В качестве приоритетных эксперт также обозначила социально-экономическое, транспортно-логистическое направления и туризм. Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан афганистан центральная азия сотрудничество пресс-центр видеомост
узбекистан афганистан центральная азия сотрудничество пресс-центр видеомост
По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?
14:16 18.06.2024 (обновлено: 14:30 18.06.2024)
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась конференция в формате видеомоста с участием эксперта. Обсуждение охватило широкий круг вопросов, касающихся центральноазиатского региона.
По каким направлениям Узбекистан развивает сотрудничество со странами Центральной Азии?
На этот вопрос в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент – Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан,
ответила доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова.
Эксперт отмечает, что сегодня очень много направлений, по которым республика взаимодействует с государствами ЦА.
В первую очередь она выделила геополитическое направление.
“Это решение, прежде всего, границ. У нас с 2016 года уже стали проводиться мероприятия, связанные с переговорным процессом и установление демилитаризации и демаркации пограничных линий. На сегодняшний день вопрос еще на 100% не решен, но он близок к разрешению. Это очень важный прорыв”, – отметила Турсунова.
Вторым и не менее важным направлением эксперт считает афганский вопрос. Она отметила, что из пяти центральноазиатских республик, три граничат с Афганистаном, а события в этой стране, напрямую связаны с безопасностью не только в регионе, а в мире в целом.
“Поэтому, конечно же, это очень важный вопрос, который мы не можем в одиночку решить, – подчеркнула она.
В качестве приоритетных эксперт также обозначила социально-экономическое, транспортно-логистическое направления и туризм.
“Направлений довольно-таки много. Хочу подчеркнуть, что сегодня все направления, которые реализует Узбекистан, он видит это сообща, то есть в масштабе региона“, – заключила историк.
Подробнее об этом – в видео Sputnik Узбекистан
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