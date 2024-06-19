https://uz.sputniknews.ru/20240619/chistyy-vozdux-strany-sa-borba-44441464.html

Загрязнение без границ: страны ЦА намерены бороться за чистый воздух

Загрязнение без границ: страны ЦА намерены бороться за чистый воздух

Sputnik Узбекистан

Загрязнение атмосферного воздуха не имеет границ. Подобная экологическая проблема, возникшая в одной стране, затрагивает сопредельные страны. Поэтому страны ЦА активизируют усилия, чтобы выработать эффективный механизм по управлению качеством воздуха

2024-06-19T18:30+0500

2024-06-19T18:30+0500

2024-06-19T18:30+0500

центральная азия

загрязнение воздуха

экология

узбекистан

оон

воз

общество

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте прошел первый региональный политический диалог на высоком уровне "Создание будущего с чистым воздухом в Центральной Азии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Экспертную встречу организовали министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз, Всемирный банк и ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде). В ней приняли участие эксперты из стран ЦА, представители международных организаций, опытом также поделились экологи из Австрии, Финляндии, Германии, Индии, Польши.Принятие стандартов качества воздуха, основанных на здравоохранении, реализация комплексных стратегий и политики управления качеством воздуха, внедрение передовых инструментов прогнозирования загрязнения воздуха, а также совместные региональные действия по борьбе с трансграничным загрязнением — вот способы, с помощью которых страны Центральной Азии могут достичь общих целей в снижении загрязнения воздуха, уверены эксперты.Вред здоровью и ущерб экономикеПо данным ООН, ежегодно от последствий загрязнения атмосферного воздуха умирают более 7 млн человек. Экологи бьют тревогу: если немедленно не принять эффективные меры, то к 2050 году смертность от загрязнения воздуха может возрасти на 50-100%.Загрязнение воздуха является глобальной проблемой, говорят эксперты. Помимо воздействия на здоровье человека, оно приводит к огромным экономическим потерям, которые оцениваются более чем в $8 трлн в год.Крупнейшими очагами загрязнения в Центральной Азии являются города. Кроме того, как рассказал замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Жусипбек Казбеков, в центральноазиатских республиках данная проблема усугубляется аральским кризисом.В свою очередь международный эксперт Всемирного банка по качеству воздуха Маркус Аманн объясняет, что, как и в других странах, в ЦА на качество воздуха в городских и сельских районах влияет трансграничное загрязнение, вызванное усилением песчаных и пыльных бурь.Кроме того, он обращает внимание на то, что главная опасность для здоровья (сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, рак легких), связанная с загрязнением воздуха, обусловлена длительным воздействием PM2,5. По словам Маркуса Аманна, это научно обоснованные данные, собранные за последние 25 лет.Амбициозные стандарты ВОЗСогласно Всемирному докладу о качестве воздуха за 2023 год (охватил более 130 стран), в городах ЦА он является одним из худших в мире, опережая по этому показателю страны Южной Азии и Персидского залива.По словам Маркуса Аманна, можно выработать общие рекомендации для всех стран, однако подходы для одного региона, могут не сработать в другом, например, в Центральной Азии.Практически во всех странах Панъевропейского региона существуют стандарты качества воздуха по основным загрязняющим веществам. Однако мы отмечаем, что последние стандарты ВОЗ очень амбициозные, поэтому предстоит большая работа, чтобы привести стандарты в соответствие и достичь их во всех странах, рассказала региональный консультант по качеству воздуха Субрегионального офиса ЮНЕП по Центральной Азии Екатерина Перфильева.По данным ЮНЕП, в 2020 году соответствующими стандартам качества окружающего воздуха были признаны 124 страны, по сравнению со 107 странами в 2016-м. Более одной пятой всех стран находятся в процессе пересмотра или обновления этих стандартов, а еще почти одна пятая планирует ввести стандарты в законодательство в ближайшем будущем.Екатерина Перфильева также отметила, что один из ключевых секторов для борьбы с загрязнением воздуха — электричество, производство тепла и промышленность. В данном случае практически все страны делают акцент на возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, отметила эколог.Что касается транспорта, то многие страны проводят его проверку, разрабатывают политики в сфере мобильности городского транспорта и активно продвигают электромобили и электробусы.Несмотря на то, что песчаные и пыльные бури не являются основным источником PM2,5, необходимо продолжать создавать зеленые пояса и проводить озеленение городских территорий.Дорожная карта для УзбекистанаУсилия Узбекистана по улучшению качества воздуха и борьбе с загрязнением окружающей среды эксперты отмечают на международном уровне. Между тем остаются нерешенные вопросы. Как рассказал начальник департамента охраны атмосферного воздуха Минэкологии РУз Бахром Холходжаев, узбекистанские экологи и эксперты Всемирного банка разработали дорожную карту по улучшению качества воздуха в республике.Ее цель – усилить общее управление качеством воздуха, реформировать и обновить правовую и политическую базу УКВ, определить потенциальные приоритетные области для инвестиций в сферу.Кроме того, дорожная карта состоит из технических компонентов, политики, а также инвестиционных и финансовых мер. В частности, технические меры включают организацию национального мониторинга и обновление стандартов качества воздуха.

центральная азия

узбекистан

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загрязнение страны ца борьба чистый воздух экологическая проблема управление качеством