Госвизит Путина в КНДР: подписанные документы, заявления
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Глава РФ 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР лидеры обеих стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщается на сайте Кремля.
Глава РФ назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.
Новый договор пришел на смену основополагающим документам — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, появление нового документа обусловлено изменением геополитической обстановки и качественными переменами в двусторонних отношениях за последнее время. Договор призван обеспечить большую стабильность в Северо-Восточной Азии.
Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.
Он также сообщил, что документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии.
"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — отметил российский лидер.
В этом контексте он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", — указал Путин.
Вместе с тем, он назвал подтверждением суверенного курса страны объективную и взвешенную позицию северокорейского руководства по украинскому кризису, отметив, что "корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса".
Путин также напомнил, что Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата.
"И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. <…> Несмотря на внешнее давление, наши страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе, оказывали и будут оказывать друг другу всемерную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи", — подчеркнул глава РФ.
При этом он уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.
В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что документ предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.
"Это мощный договор представляет собой <...> ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", — сказал лидер КНДР.
Вместе с тем, по его словам, документ предполагает развитие сотрудничества КНДР и РФ в сфере экономики и политики и отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху.
Еще одним подписанным документом стало Соглашение между правительствами РФ и КНДР о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
Кроме того, Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, скрепив договоренность межправсоглашением.
Переговоры, по итогам которых были подписаны документы, продолжались более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет. Встреча прошла в государственной резиденции "Кымсусан".
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина — самым дорогим другом корейского народа. Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина.
В свою очередь, Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что значительное место в них заняли вопросы безопасности и международной повестки.
"Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие", — сказал российский лидер.
Еще одно его заявление касалось того, что РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения.
"Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку.
Глава РФ акцентировал внимание на том, что Россия и КНДР успешно развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление. Он заверил, что страны будут оказывать друг другу всемирную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.
В этом контексте Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР.
"Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", — заявил президент РФ.
По его словам, раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.
Российский лидер подчеркнул совпадение оценок Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности.
Речь шла и о сотрудничестве с КНДР в сфере образования.
"Развиваются отношения в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан КНДР. Будем развивать это сотрудничество в будущем", — поделился планами российский лидер.
По его словам, в планах также сотрудничество в сфере туризма.
"Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах", — сообщил Путин.
Другие заявления Владимира Путина по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном:
Россия отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире.
КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета.
Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности.
Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе.
Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика.
В 2023 году товарооборот увеличился в 9 раз, за первые 5 месяцев текущего года рост составил еще 54%, добавил Путин, уточнив, что речь идет о "самых разных направлениях взаимодействия".
Также Путин поблагодарил КНДР, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, за организацию отдыха для детей погибших участников СВО.
Обращаясь председателю КНДР Ким Чен Ыну, он заявил, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.
По словам Путина,его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов практического взаимодействия.
Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Как рассказал Ушаков, северокорейскому лидеру подарили автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин в ответ получил несколько художественных произведений с собственным изображением. Помощник президента РФ уточнил, что Ким Чен Ыну преподнесли уже вторую машину российской марки.
Путин сел за руль и покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus, после чего лидеры двух государств совершили пешую прогулку.
Также Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу советским освободителям Кореи и посетили торжественный концерт в спорткомплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне.
Напомним, что Владимир Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.