https://uz.sputniknews.ru/20240619/gosvizit-putina-kndr-dokumenty-zayavleniya-44437700.html

Госвизит Путина в КНДР: подписанные документы, заявления

Госвизит Путина в КНДР: подписанные документы, заявления

Sputnik Узбекистан

Глава РФ 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР

2024-06-19T16:22+0500

2024-06-19T16:22+0500

2024-06-19T16:22+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР лидеры обеих стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщается на сайте Кремля.Глава РФ назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.Новый договор пришел на смену основополагающим документам — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, появление нового документа обусловлено изменением геополитической обстановки и качественными переменами в двусторонних отношениях за последнее время. Договор призван обеспечить большую стабильность в Северо-Восточной Азии.Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.Он также сообщил, что документ предусматривает оказание помощи в случае агрессии.В этом контексте он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Вместе с тем, он назвал подтверждением суверенного курса страны объективную и взвешенную позицию северокорейского руководства по украинскому кризису, отметив, что "корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса".Путин также напомнил, что Россия и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка диктата.При этом он уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что документ предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.Вместе с тем, по его словам, документ предполагает развитие сотрудничества КНДР и РФ в сфере экономики и политики и отвечает стратегическому характеру отношений двух стран в новую эпоху.Еще одним подписанным документом стало Соглашение между правительствами РФ и КНДР о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.Кроме того, Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, скрепив договоренность межправсоглашением.Переговоры, по итогам которых были подписаны документы, продолжались более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет. Встреча прошла в государственной резиденции "Кымсусан".Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы.Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а президента РФ Владимира Путина — самым дорогим другом корейского народа. Он отметил, что заключение нового "самого мощного договора" между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от "выдающейся дальновидности" и решительности Путина.В свою очередь, Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что значительное место в них заняли вопросы безопасности и международной повестки.Еще одно его заявление касалось того, что РФ и КНДР продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения.Он отметил, что Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций, которые только расшатывают международную обстановку.Глава РФ акцентировал внимание на том, что Россия и КНДР успешно развиваются на суверенной и независимой основе, несмотря на внешнее давление. Он заверил, что страны будут оказывать друг другу всемирную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.В этом контексте Путин призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР.По его словам, раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.Российский лидер подчеркнул совпадение оценок Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности.Речь шла и о сотрудничестве с КНДР в сфере образования.По его словам, в планах также сотрудничество в сфере туризма.Другие заявления Владимира Путина по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном:В 2023 году товарооборот увеличился в 9 раз, за первые 5 месяцев текущего года рост составил еще 54%, добавил Путин, уточнив, что речь идет о "самых разных направлениях взаимодействия".Также Путин поблагодарил КНДР, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, за организацию отдыха для детей погибших участников СВО.Обращаясь председателю КНДР Ким Чен Ыну, он заявил, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.По словам Путина,его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов практического взаимодействия.Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Как рассказал Ушаков, северокорейскому лидеру подарили автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин в ответ получил несколько художественных произведений с собственным изображением. Помощник президента РФ уточнил, что Ким Чен Ыну преподнесли уже вторую машину российской марки.Путин сел за руль и покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus, после чего лидеры двух государств совершили пешую прогулку.Также Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу советским освободителям Кореи и посетили торжественный концерт в спорткомплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне.Напомним, что Владимир Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.

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