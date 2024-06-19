https://uz.sputniknews.ru/20240619/kak-uzbekistan-i-rf-obespechivayut-sanepidblagopoluchie-naseleniya--translyatsiya-44428077.html

Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео

Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео

Sputnik Узбекистан

Первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана рассказал о сотрудничестве двух стран в данной сфере, новых проектах и инициативах

2024-06-19T11:15+0500

2024-06-19T11:15+0500

2024-06-19T12:11+0500

пресс-конференция

узбекистан

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

россия

сотрудничество

видео

эксклюзив

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Взаимодействию Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения была посвящена пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова, прошедшая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.

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