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Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео
Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео
Sputnik Узбекистан
Первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана рассказал о сотрудничестве двух стран в данной сфере, новых проектах и инициативах
2024-06-19T11:15+0500
2024-06-19T11:15+0500
2024-06-19T12:11+0500
пресс-конференция
узбекистан
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
россия
сотрудничество
видео
эксклюзив
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Взаимодействию Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения была посвящена пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова, прошедшая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.
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узбекистан рф обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сотрудничество проекты инициативы
узбекистан рф обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сотрудничество проекты инициативы
Как Узбекистан и РФ обеспечивают санэпидблагополучие населения — видео
11:15 19.06.2024 (обновлено: 12:11 19.06.2024)
Эксклюзив
Первый зампред Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана рассказал о сотрудничестве двух стран в данной сфере, новых проектах и инициативах.
Взаимодействию Узбекистана и России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения была посвящена пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмата Атабекова, прошедшая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь шла о проектах и программах, которые совместно реализуют обе страны, о приоритетах в области общественного здоровья, снижении неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, создании благоприятных условий для жизни людей, а также перспективных планах дальнейшего сотрудничества.