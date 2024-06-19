В Пхеньяне прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе
12:16 19.06.2024 (обновлено: 12:29 19.06.2024)
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Переговоры лидеров России и КНДР в составе делегаций длились более 1,5 часов.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в составе делегаций, встреча состоялась в резиденции "Кымсусан".
Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил глава РФ, открывая переговоры.
"Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", — сказал Путин.
Он отметил, что Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США.
"Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации", — сказал Путин.
Российский лидер акцентировал внимание на том, что взаимодействие России и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении.
"Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга", — подчеркнул он.
Путин напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. "Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", — сказал он.
Путин также сообщил, что готов новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений между Москвой и Пхеньяном на долгие годы вперед.
По мнению президента РФ, подвиги предшествующих поколений служат хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня.
Российско-корейская дружба, по его словам, была выкована в условиях суровых испытаний: в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. "Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов", — сказал российский лидер.
Вместе с тем он подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств обеих стран активно работают над реализацией достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годы. Путин добавил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года — встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.
Также Владимир Путин выразил надежду, что новая его встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном в следующий раз пройдет в столице России.
В свою очередь, Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР. По его мнению, отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета.
"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", — сказал лидер КНДР.
Он также выразил уверенность в том, что в ходе нынешнего визита главы РФ "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться". По его словам, этот визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений.
Кроме того, Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность России в проведении СВО.
"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул он.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций продолжались около полутора часов.
После кратких вступительных заявлений двух лидеров они проходили в закрытом для прессы формате.
По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями для СМИ.
Напомним, что Владимир Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.