https://uz.sputniknews.ru/20240619/putin-kndr-gosvizit-vstrecha-44426690.html

Как начался визит Путина в КНДР — подробности

Как начался визит Путина в КНДР — подробности

Sputnik Узбекистан

Глава РФ прибыл в Пхеньян с госвизитом, его встретил Ким Чен Ын

2024-06-19T09:50+0500

2024-06-19T09:50+0500

2024-06-19T10:06+0500

в мире

россия

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встреча

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, сообщает РИА Новости. Самолет главы РФ приземлился в аэропорту Пхеньяна, его встретил у трапа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они обнялись при встрече, а затем прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. Общение Путина и Ким Чен Ына началось в аэропорту Пхеньяна, Лидеры поговорили несколько минут, после чего подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто. По дороге они продолжили разговор, делились мнениями о развитии отношений двух стран. Сегодня в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем пожали руки членам делегаций, также приветствовали почетный караул. Прозвучали гимны России и КНДР, перед лидерами двух стран промаршировали бойцы рот почетного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Путин и Ким Чен Ын сели в лимузин марки Mercedes с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная". В это время в небо полетели воздушные шары и начался салют. После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции "Кымсусан" начались российско-корейские переговоры.Также запланировано неформальное общение с Ким Чен Ыном. Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, прерванных из-за пандемии. В фокусе внимания также будут находится вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны, и посещение православного храма. Президента РФ сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны — Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. Визит Путина в КНДР вызывает широкий резонанс. В частности, его прокомментировали в Белом доме. Его официальный представитель Карин Жан-Пьер заявила, что углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех. Жан-Пьер также добавила, что США уже давно "предупреждают об этом". В свою очередь, экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News высказала предположение, что президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну. По ее мнению, Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор США и их союзникам, на тот случай, если их недальновидная политика по Украине приведет к началу третьей мировой войны. Именно для этой цели, считает она, Путин и отправился в турне по Восточной Азии. Для справки: в последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром. Это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. Осенью 2023-го нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 – 17 сентября посетил Россию. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу совершить ответный визит. До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.

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