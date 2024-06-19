https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-belarus-spasateli-sotrudnichestvo-44436039.html

Узбекистанские спасатели ознакомились с работой белорусских коллег

Узбекистанские спасатели ознакомились с работой белорусских коллег

Sputnik Узбекистан

Представители МЧС РУз участвуют в XXXVI Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям природного техногенного характера в Минске

2024-06-19T15:21+0500

2024-06-19T15:21+0500

2024-06-19T15:21+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Делегация МЧС из Узбекистана вместе с коллегами из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана ознакомилась с работой белорусских спасателей, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Гости из стран Центральной Азии находятся в Минске в рамках участия в XXXVI Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям природного техногенного характера. Им показали, как действует пожарный аварийно-спасательный отряд в Минском метрополитене. Главная задача отряда — предотвращение и ликвидация ЧС на объектах хозяйствования и в подземке столицы Беларуси. В подразделении есть службы поисково-спасательных работ и пожаротушения, химической и радиационной защиты, по организации физподготовки и спорта, а также газоаналитическая лаборатория. Кроме того, белорусские спасатели провели для зарубежных коллег экскурсию по музею пожарного и аварийно-спасательного дела, в котором насчитывается более 5 тыс. экспонатов. Гости ознакомились и с инновационной системой обучения в Образовательном центре безопасности МЧС, где есть немало интерактивных площадок, позволяющих моделировать различные чрезвычайные ситуации, включая пожары, промышленные аварии и природные катастрофы, с целью обучения и тренировки.Делегации из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана также примут участие в открытии II Международной выставки индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024".

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