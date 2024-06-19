https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-igry-briks-medali-44433220.html

Игры стран БРИКС 2024: Узбекистан завоевал 5 медалей за шестой соревновательный день

Игры стран БРИКС 2024: Узбекистан завоевал 5 медалей за шестой соревновательный день

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачёте после команд России, Беларуси, Китая и Ирана

2024-06-19T14:20+0500

2024-06-19T14:20+0500

2024-06-19T14:20+0500

спорт

казань

россия

узбекистан

соревнования

брикс

медали

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. По итогам шестого соревновательного дня VI игр БРИКС в Казани делегация Узбекистана завоевала 5 серебряных медалей, сообщает НОК. Серебряные медали: После шестого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 3 золотыми, 12 серебряными и 18 бронзовыми наградами занимает пятое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси, Китая и Ирана, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Сегодня на ковер выйдут представительницы женской борьбы и борцы греко-римского стиля. Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими. От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.

казань

россия

узбекистан

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