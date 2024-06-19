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Игры стран БРИКС 2024: Узбекистан завоевал 5 медалей за шестой соревновательный день
Игры стран БРИКС 2024: Узбекистан завоевал 5 медалей за шестой соревновательный день
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачёте после команд России, Беларуси, Китая и Ирана
2024-06-19T14:20+0500
2024-06-19T14:20+0500
2024-06-19T14:20+0500
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соревнования
брикс
медали
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. По итогам шестого соревновательного дня VI игр БРИКС в Казани делегация Узбекистана завоевала 5 серебряных медалей, сообщает НОК. Серебряные медали: После шестого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 3 золотыми, 12 серебряными и 18 бронзовыми наградами занимает пятое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси, Китая и Ирана, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Сегодня на ковер выйдут представительницы женской борьбы и борцы греко-римского стиля. Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими. От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
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узбекистан игры брикс медали
узбекистан игры брикс медали
Игры стран БРИКС 2024: Узбекистан завоевал 5 медалей за шестой соревновательный день
Делегация Узбекистана занимает пятое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси, Китая и Ирана.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
По итогам шестого соревновательного дня VI игр БРИКС в Казани делегация Узбекистана завоевала 5 серебряных медалей, сообщает
НОК.
"Авторами всех наград стали наши вольные борцы", — говорится в сообщении.
Нодирбек Жуманазаров (вольная борьба, -57 кг);
Сардор Рузимов (вольная борьба, -61 кг);
Бегижон Кулдошев (вольная борьба, -70 кг);
Бобур Исломов (эвольная борьба, -86 кг);
Рустам Шодиев (вольная борьба, -97 кг).
После шестого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 3 золотыми, 12 серебряными и 18 бронзовыми наградами занимает пятое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси, Китая и Ирана, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Сегодня на ковер выйдут представительницы женской борьбы и борцы греко-римского стиля.
Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими.
От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.