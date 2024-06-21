https://uz.sputniknews.ru/20240621/eaeu-proizvodstvo-selxozproduktsiya-44456736.html

Сельхозпроизводство стран ЕАЭС оценивают в $136 млрд

Сельхозпроизводство стран ЕАЭС оценивают в $136 млрд

Sputnik Узбекистан

За 10 лет оно увеличилось почти на 30%. Cамообеспеченность стран Союза продуктами составляет 93%, при этом у каждой из них своя сильная сельхозниша

2024-06-21T10:59+0500

2024-06-21T10:59+0500

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сельхозпродукция

производство

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сельскохозяйственное производство стран ЕАЭС оценивается в $136 млрд, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.За 10 лет сельхозпроизводство в странах Союза увеличилось почти на 30%. Производство молока составляет более 51,0 млн тонн. А валовой сбор зерновых и зернобобовых культур почти 172 млн тонн. Самообеспеченность стран ЕАЭС продуктами достигла 93% и надежно защищает их продовольственную безопасность. При этом у каждой страны своя сильная сельхозниша.Так, Армения – лидер в производстве плодово-ягодной продукции. Здесь она кратно превосходит партнеров по Союзу (среднедушевое производство плодово-ягодной продукции – 121 кг). Поэтому плоды и ягоды — клубника, абрикосы, виноград, яблоки – здесь круглый год свои (обеспеченность более 100%). Их экспортируют и на весь рынок ЕАЭС.Беларусь – лидирует в Союзе по производству молока, мяса и сахара. Возможности превышают внутреннее потребление в полтора (сахар в 1,6, мясо в 1,4 раза), а то и в более чем два с половиной раза (молоко 2,8 раза). Более половины (54%) молочной и четверти (26%) мясной продукции Беларусь поставляет партнерам по ЕАЭС. В республике самый высокий уровень обеспечения продовольствием (94%).Казахстан – важный поставщик зерна (обеспеченность 148 %) и муки. Полностью обеспечивает себя говядиной (99%), бараниной (104%). РК занимает второе место по производству молока и картофеля после Беларуси (среднедушевой объем производства молока 327 кг, картофеля – 190 кг). Закупает мясо птицы (обеспеченность 76%), сахар (77%) и фрукты (31%).Кыргызстан за счет собственного производства покрывает свои потребности в молочной продукции (110,5%), овощах и картофеле (96%, 94%). Республика обеспечена такими видами продовольствия, как зерно (88,1%), мясо (80%), фрукты и ягоды (74%).Россия достигла высокой самообеспеченности растительными маслами (220%) и зерном (144,6%). Производственные возможности превышают потребности внутреннего рынка по сахару (103,1%), мясу птицы (103,8%) и свинине (107,2%). РФ — крупный поставщик пшеницы и на общий рынок ЕАЭС и в третьи страны. Она экспортирует за рубеж четверть произведенного зерна.Все вместе страны ЕАЭС занимают 1-е место в мире по экспорту мороженой рыбы, пшеницы и семян льна, 2-е – по пшеничной муке, подсолнечному и рапсовому маслам. И 3-е – по ячменю и рапсу.Ранее замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова заявила, что производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году увеличится на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.

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