Игры стран БРИКС 2024: 8-й день соревнований принес Узбекистану 11 медалей
© НОКВ Казани продолжаются VI Игры БРИКС
© НОК
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В ходе соревнований отличились борцы, боксеры, шахматисты и фехтовальщики сборной республики.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Восьмой соревновательный день игр БРИКС в Казани для делегации Узбекистана также стал успешным, сообщает НОК.
Сборная республики добавила к числу уже полученных наград еще 11 медалей.
"Нашим соотечественникам удалось завоевать 1 серебряную и 10 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Награды получили борцы, боксеры, шахматисты и фехтовальщики.
Серебро:
Мехрож Бахромов (греко-римская борьба, -60 кг).
Бронза:
Феруза Казакова (бокс, -52 кг);
Ситора Турдибекова (бокс, -57 кг);
Дилфуза Бекова (бокс, -63 кг);
Олтиной Сотимбоева (бокс, -81 кг);
Маржона Маликова, Умида Омонова, Абдумалик Абдусаломов, Саидакбар Сайдалев (шахматы, командный рапид);
Муса Аймуратов (фехтование, сабля);
Мухаммадюсуф Асранов (фехтование, рапира);
Хусниддин Олимбоев (греко-римская борьба, -63 кг);
Нозимжон Бойкузиев (греко-римская борьба, -67 кг);
Жамол Жумабоев (греко-римская борьба, -72 кг).
Таким образом, после очередного дня Игр узбекистанцы с 4 золотыми, 14 серебряными и 31 бронзовой медалью занимают четвертое место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.
Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими.
От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.