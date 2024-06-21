https://uz.sputniknews.ru/20240621/igry-briks-uzbekistan-medali-44461976.html

Игры стран БРИКС 2024: 8-й день соревнований принес Узбекистану 11 медалей

Игры стран БРИКС 2024: 8-й день соревнований принес Узбекистану 11 медалей

Sputnik Узбекистан

В ходе соревнований отличились борцы, боксеры, шахматисты и фехтовальщики сборной республики.

2024-06-21T13:01+0500

2024-06-21T13:01+0500

2024-06-21T13:01+0500

спорт

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россия

брикс

узбекистан

соревнования

медали

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Восьмой соревновательный день игр БРИКС в Казани для делегации Узбекистана также стал успешным, сообщает НОК. Сборная республики добавила к числу уже полученных наград еще 11 медалей. Награды получили борцы, боксеры, шахматисты и фехтовальщики. Серебро: Бронза: Таким образом, после очередного дня Игр узбекистанцы с 4 золотыми, 14 серебряными и 31 бронзовой медалью занимают четвертое место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая. Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими. От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.

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