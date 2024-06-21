https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html

Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

Sputnik Узбекистан

В ходе четырехдневного пребывания в республике Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа

2024-06-21T19:00+0500

2024-06-21T19:00+0500

2024-06-21T19:00+0500

политика

президент

монголия

узбекистан

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению Шавката Мирзиёева 23 – 26 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике. По итогам саммита подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов.В рамках программы государственного визита лидеры двух стран встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием народа Узбекистана.

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