Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html
Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
В ходе четырехдневного пребывания в республике Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа
2024-06-21T19:00+0500
2024-06-21T19:00+0500
политика
президент
монголия
узбекистан
государственный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/15/44468749_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_112ef53d574dbf8e342e408c7dfe638a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению Шавката Мирзиёева 23 – 26 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике. По итогам саммита подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов.В рамках программы государственного визита лидеры двух стран встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием народа Узбекистана.
монголия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/15/44468749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9251c10ca257b43d6cfb9419d721af26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент монголия узбекистан
президент монголия узбекистан

Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе

19:00 21.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В ходе четырехдневного пребывания в республике Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению Шавката Мирзиёева 23 – 26 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
"В частности, в повестку дня включены планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях", — говорится в сообщении.
Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.
По итогам саммита подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов.
В рамках программы государственного визита лидеры двух стран встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием народа Узбекистана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0