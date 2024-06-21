https://uz.sputniknews.ru/20240621/putin-itogi-gosvizity-kndr-vetnam-44464551.html

Путин подвел итоги госвизитов в КНДР и Вьетнам

Путин подвел итоги госвизитов в КНДР и Вьетнам

Sputnik Узбекистан

Глава РФ ответил на вопросы российских журналистов

2024-06-21T15:07+0500

2024-06-21T15:07+0500

2024-06-21T15:55+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.Он объяснил, что подписанный с Пхеньяном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не имеет новизны: он заключен в связи с тем, что прежний договор прекратил свое существование.Он уточнил, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и, отвечая на вопрос, касается ли это ситуации на Украине, добавил, что украинский режим начал агрессию не против России, а против Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики еще до того, как они вошли в состав РФ. При этом, напомнил Путин, Россия никого не просила о помощи в проведении спецоперации.Журналисты неоднократно возвращались к теме Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В частности, их интересовало, учитывался ли корейский кризис при принятии решения о подписании договора. На что Путин заявил, что Россия исходит из того, что корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеется, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в горячую фазу. Кроме того, он предупредил, что поставки Сеулом летального оружия в зону боевых действий на Украине будут большой ошибкой, а если такое произойдет, Россия примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.Президент РФ также заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР.Речь шла и о санкциях в отношении КНДР. Глава РФ назвал их странными и негуманными, сравнив санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда.По его словам, санкции "все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества". Путин также напомнил, что, выступая в Пхеньяне, он предложил всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме и вообще, соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня.Отвечая на вопрос представителей российских СМИ о реакции Запада на мирные инициативы Путина, российский лидер заявил, что она была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта.Он выразил надежду, что "такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно". Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и условия России в зависимости от ситуации на земле.Путин также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности были приемлемы для украинской стороны. Он добавил, что Россия готова к продолжению диалога с украинской стороной. Где состоятся переговоры не имеет значения: в Минске, Стамбуле или Швейцарии. Они, по словам президента, могут начаться "хоть завтра", российские предложения "лежат на столе".Кроме того, российский лидер прокомментировал сообщения из зоны СВО о том, что ВСУ готовят новый "контрнаступ" на Харьковском направлении. Он отметил готовность российских военных ко всем возможным развитиям ситуации, при этом подчеркнув, что у России нет цели подходить к Харькову.Он напомнил, что еще полгода назад озвучивал планы создания санитарной зоны на украинской территории для защиты российских приграничных населенных пунктов. Обстрелы продолжились, и Россия сделала то, "о чем и говорили".Путин отметил, что американцы и европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой выдавили российские подразделения на линию госграницы, планируя подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США.По словам президента РФ, команда "любой ценой" будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам.Он отметил, что Запад хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности, а тогда встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца.Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах могут быть внесены изменения в российскую ядерную доктрину и может ли в ней появиться пункт о возможности нанесения превентивного ядерного удара, Путин сообщил, что Россия знает, что вероятный противник разрабатывает новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия, в связи с этим могут быть внесены изменения в данный документ.Что касается превентивного удара, то, по словам лидера РФ, он "нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".В заключение Путин прокомментировал публикации американской прессы о том, что американскую разведку поражают темпы сближения Москвы с Пхеньяном, Пекином и Тегераном, а также слова Ким Чен Ына, который отметил, что договор был подписан всего через несколько месяцев после того, как у лидеров КНДР и РФ возникла эта идея."Обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнерами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе и с учетом того, что складывается в Азии. А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. Это, конечно, создает угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать", — резюмировал Путин.

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