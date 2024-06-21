https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-rossiya-vaktsiny-ispolzovaniye-44466133.html

В Узбекистане доверяют российским вакцинам и готовы закупать их в дальнейшем

В Узбекистане доверяют российским вакцинам и готовы закупать их в дальнейшем

Sputnik Узбекистан

В республике успешно применяют ряд вакцин, изготовленных в РФ для прививок по эпидемическим показаниям

2024-06-21T16:12+0500

2024-06-21T16:12+0500

2024-06-21T16:23+0500

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Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности, вакцины от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков. Кроме того, на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященной узбекско-российскому сотрудничеству в сфере обеспечения санэпидблагополучия, эксперт рассказал о российских вакцинах, которые использовали в республике во время пандемии коронавируса, а также о том, какая международная организация оказывает услуги по закупке вакцин, применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, на льготных условиях.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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