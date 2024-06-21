https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-rossiya-vaktsiny-ispolzovaniye-44466133.html
В Узбекистане доверяют российским вакцинам и готовы закупать их в дальнейшем
В Узбекистане доверяют российским вакцинам и готовы закупать их в дальнейшем
Sputnik Узбекистан
В республике успешно применяют ряд вакцин, изготовленных в РФ для прививок по эпидемическим показаниям
2024-06-21T16:12+0500
2024-06-21T16:12+0500
2024-06-21T16:23+0500
узбекистан
россия
вакцина
вакцинация
закупка
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
видео
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/15/44465789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e6df3de3bf7470d7258f6b86b17eae6.jpg
Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности, вакцины от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков. Кроме того, на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященной узбекско-российскому сотрудничеству в сфере обеспечения санэпидблагополучия, эксперт рассказал о российских вакцинах, которые использовали в республике во время пандемии коронавируса, а также о том, какая международная организация оказывает услуги по закупке вакцин, применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, на льготных условиях.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/15/44465789_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f6ac18bd3720f29e398b942b963eb275.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия вакцины узбекистан использование
россия вакцины узбекистан использование
В Узбекистане доверяют российским вакцинам и готовы закупать их в дальнейшем
16:12 21.06.2024 (обновлено: 16:23 21.06.2024)
Эксклюзив
В республике успешно применяют ряд вакцин, изготовленных в РФ, для прививок по эпидемическим показаниям.
Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности, вакцины от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков.
"Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации…Мы верим вакцинам Российской Федерации", — сказал Атабеков.
Кроме того, на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященной узбекско-российскому сотрудничеству в сфере обеспечения санэпидблагополучия, эксперт рассказал о российских вакцинах, которые использовали в республике во время пандемии коронавируса, а также о том, какая международная организация оказывает услуги по закупке вакцин, применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, на льготных условиях.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.