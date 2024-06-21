https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-trudovyye-migranty-professii-obucheniye-44467840.html

Женщины-крановщицы и не только: как обучают в Ташобласти для работы за рубежом

Женщины-крановщицы и не только: как обучают в Ташобласти для работы за рубежом

Sputnik Узбекистан

Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях, центрах подготовки специалистов строительного профиля и длятся от 3,5 до 6 месяцев

2024-06-21T18:20+0500

2024-06-21T18:20+0500

2024-06-21T18:20+0500

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трудовые мигранты

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обучение

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В Ташкентской области с начала года более 2-х тыс. узбекистанцев получают различные знания и осваивают новые навыки для работы за рубежом.Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях и центрах подготовки специалистов строительного профиля. Их длительность — от 3,5 до 6 месяцев. При этом таким профессиям, как электрогазосварщик, сантехник, электромонтажник, машинист башенного крана, стропальщик, здесь обучают не только мужчин, но и женщин. Подробнее о механизме трудоустройства — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкентская область

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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