https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-trudovyye-migranty-professii-obucheniye-44467840.html
Женщины-крановщицы и не только: как обучают в Ташобласти для работы за рубежом
Женщины-крановщицы и не только: как обучают в Ташобласти для работы за рубежом
Sputnik Узбекистан
Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях, центрах подготовки специалистов строительного профиля и длятся от 3,5 до 6 месяцев
2024-06-21T18:20+0500
2024-06-21T18:20+0500
2024-06-21T18:20+0500
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ташкентская область
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трудовые мигранты
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обучение
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В Ташкентской области с начала года более 2-х тыс. узбекистанцев получают различные знания и осваивают новые навыки для работы за рубежом.Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях и центрах подготовки специалистов строительного профиля. Их длительность — от 3,5 до 6 месяцев. При этом таким профессиям, как электрогазосварщик, сантехник, электромонтажник, машинист башенного крана, стропальщик, здесь обучают не только мужчин, но и женщин. Подробнее о механизме трудоустройства — в видео Sputnik Узбекистан.
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2024
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан работа россия обучение
узбекистан работа россия обучение
Женщины-крановщицы и не только: как обучают в Ташобласти для работы за рубежом
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях, центрах подготовки специалистов строительного профиля и длятся от 3,5 до 6 месяцев.
В Ташкентской области с начала года более 2-х тыс. узбекистанцев получают различные знания и осваивают новые навыки для работы за рубежом.
Занятия проходят в моноцентрах, негосударственных образовательных учреждениях и центрах подготовки специалистов строительного профиля. Их длительность — от 3,5 до 6 месяцев. При этом таким профессиям, как электрогазосварщик, сантехник, электромонтажник, машинист башенного крана, стропальщик, здесь обучают не только мужчин, но и женщин. Подробнее о механизме трудоустройства — в видео Sputnik Узбекистан.