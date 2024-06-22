https://uz.sputniknews.ru/20240622/djizakskaya-oblast-sbor-musor-tonn-foto-44476828.html
В Джизакской области собрали тонны мусора – фото
В Джизакской области собрали тонны мусора – фото
Sputnik Узбекистан
Плоггинг организовали Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Джизакской области, областное управление по делам молодежи и Зааминский национальный природный парк
2024-06-22T16:07+0500
2024-06-22T16:07+0500
2024-06-22T16:07+0500
узбекистан
джизакская область
мусор
уборка территорий
экология
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области собрали свыше 6 тонн мусора, сообщает Минэкологии РУз. По этой причине совместно с представителями общественности и партнерскими организациями на этом участке проводится плоггинг, территорию очищают от мусора, добавил он. В плоггинге приняли участие около 100 волонтеров, которые собрали тонны мусора. Его вывезли на полигон с помощью двух спецмашин. В ходе мероприятия также были благоустроены дороги, ведущие к Национальному природному парку, отремонтированы существующие и установлены новые специальные предупреждающие знаки.
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тонна мусор сбор джизакская область плоггинг управление экология охрана окружающая среда изменение климат молодежь зааминский национальный природный парк
тонна мусор сбор джизакская область плоггинг управление экология охрана окружающая среда изменение климат молодежь зааминский национальный природный парк
В Джизакской области собрали тонны мусора – фото
Плоггинг организовали Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Джизакской области, областное управление по делам молодежи и Зааминский национальный природный парк.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В Зааминском районе Джизакской области собрали свыше 6 тонн мусора, сообщает Минэкологии РУз
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"Для проведения акции была выбрана горная дорога на въезде в поселок Дуоба Зааминского района. Здесь проходят единственные дороги, ведущие в Зааминский национальный природный парк, по которым к нам прибывают отдыхающие. К сожалению, большинство людей, равнодушных к экологии и чистоте окружающей среды, выбрасывают на эту территорию различные отходы из своего транспорта и наносят вред природе", – рассказал заместитель директора Зааминского национального природного парка Хусниддин Хазраткулов.
По этой причине совместно с представителями общественности и партнерскими организациями на этом участке проводится плоггинг, территорию очищают от мусора, добавил он.
В плоггинге приняли участие около 100 волонтеров, которые собрали тонны мусора. Его вывезли на полигон с помощью двух спецмашин.
В ходе мероприятия также были благоустроены дороги, ведущие к Национальному природному парку, отремонтированы существующие и установлены новые специальные предупреждающие знаки.