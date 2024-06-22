https://uz.sputniknews.ru/20240622/djizakskaya-oblast-sbor-musor-tonn-foto-44476828.html

В Джизакской области собрали тонны мусора – фото

В Джизакской области собрали тонны мусора – фото

Sputnik Узбекистан

Плоггинг организовали Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Джизакской области, областное управление по делам молодежи и Зааминский национальный природный парк

2024-06-22T16:07+0500

2024-06-22T16:07+0500

2024-06-22T16:07+0500

узбекистан

джизакская область

мусор

уборка территорий

экология

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области собрали свыше 6 тонн мусора, сообщает Минэкологии РУз. По этой причине совместно с представителями общественности и партнерскими организациями на этом участке проводится плоггинг, территорию очищают от мусора, добавил он. В плоггинге приняли участие около 100 волонтеров, которые собрали тонны мусора. Его вывезли на полигон с помощью двух спецмашин. В ходе мероприятия также были благоустроены дороги, ведущие к Национальному природному парку, отремонтированы существующие и установлены новые специальные предупреждающие знаки.

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