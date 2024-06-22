https://uz.sputniknews.ru/20240622/rossiya-radiolokatsionnaya-stantsiya-obnarujeniye-bespilotnik-44478400.html
В России создали радиолокационную станцию для обнаружения дронов
В России создали радиолокационную станцию для обнаружения дронов
Sputnik Узбекистан
Ее можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив таким образом в бортовую радиолокационную станцию
2024-06-22T18:02+0500
2024-06-22T18:02+0500
2024-06-22T18:02+0500
россия
станция
дрон
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В России создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) "Иней", способную обнаруживать сверхмалые беспилотники. Об этом рассказал гендиректор – генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, сообщает РИА Новости. Ее представили на международном военно-морском салоне "Флот-2024". По словам специалиста, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БПЛА на расстоянии до 5 км, более крупные цели РЛС видит "гораздо дальше". В систему заложили базу данных, позволяющую различать дроны различных типов и птиц.Научно-производственное предприятие "Радар ммс" – один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.
россия
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россия создание радиолокационная станция обнаружение дроны установка система вооружение борт
россия создание радиолокационная станция обнаружение дроны установка система вооружение борт
В России создали радиолокационную станцию для обнаружения дронов
Ее можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив таким образом в бортовую радиолокационную станцию.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В России создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) "Иней", способную обнаруживать сверхмалые беспилотники. Об этом рассказал гендиректор – генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, сообщает РИА Новости
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Ее представили на международном военно-морском салоне "Флот-2024".
"Нашими специалистами создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней" с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Данная РЛС предназначена для обнаружения в том числе и сверхмалых беспилотников, например, "Мавиков" и других дронов подобной размерности", – рассказал сказал Анцев.
По словам специалиста, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БПЛА на расстоянии до 5 км, более крупные цели РЛС видит "гораздо дальше". В систему заложили базу данных, позволяющую различать дроны различных типов и птиц.
"Несколько комплексов "Иней" можно установить на аэродромах, протяженных объектах критической инфраструктуры, создав вокруг них сплошное радиолокационное поле. Кроме того, ввиду своих малых габаритов при желании "Иней" можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив его таким образом в бортовую РЛС", – отметил Анцев.
Научно-производственное предприятие "Радар ммс" – один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.