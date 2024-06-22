https://uz.sputniknews.ru/20240622/rossiya-radiolokatsionnaya-stantsiya-obnarujeniye-bespilotnik-44478400.html

В России создали радиолокационную станцию для обнаружения дронов

В России создали радиолокационную станцию для обнаружения дронов

Sputnik Узбекистан

Ее можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив таким образом в бортовую радиолокационную станцию

2024-06-22T18:02+0500

2024-06-22T18:02+0500

2024-06-22T18:02+0500

россия

станция

дрон

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В России создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) "Иней", способную обнаруживать сверхмалые беспилотники. Об этом рассказал гендиректор – генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев, сообщает РИА Новости. Ее представили на международном военно-морском салоне "Флот-2024". По словам специалиста, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БПЛА на расстоянии до 5 км, более крупные цели РЛС видит "гораздо дальше". В систему заложили базу данных, позволяющую различать дроны различных типов и птиц.Научно-производственное предприятие "Радар ммс" – один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.

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