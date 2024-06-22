https://uz.sputniknews.ru/20240622/tashkent-den-nachalo-velikaya-otechestvennaya-voyna-44472311.html
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война
Sputnik Узбекистан
Великая Отечественная война началась 22 июня, ровно 83 года назад
2024-06-22T12:31+0500
2024-06-22T12:31+0500
2024-06-22T12:31+0500
узбекистан
россия
вечный огонь
великая отечественная война
акция
память
возложение венков
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Акцию приурочили к началу Великой Отечественной войны.В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов человек.Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.
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ташкент день начало великая отечественная война 22 июня 83 года
ташкент день начало великая отечественная война 22 июня 83 года
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война
Великая Отечественная война началась 22 июня, ровно 83 года назад.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Акцию приурочили к началу Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.
22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов человек.
Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.