https://uz.sputniknews.ru/20240622/tashkent-den-nachalo-velikaya-otechestvennaya-voyna-44472311.html

В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война

В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война

Sputnik Узбекистан

Великая Отечественная война началась 22 июня, ровно 83 года назад

2024-06-22T12:31+0500

2024-06-22T12:31+0500

2024-06-22T12:31+0500

узбекистан

россия

вечный огонь

великая отечественная война

акция

память

возложение венков

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Акцию приурочили к началу Великой Отечественной войны.В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов человек.Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.

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