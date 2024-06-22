https://uz.sputniknews.ru/20240622/uzbekistan-strana-mir-grant-vsemirnyy-bank-snijeniye-vybrosy-44470424.html
Узбекистан – первая страна в мире, получившая грант от ВБ за снижение выбросов
Узбекистан – первая страна в мире, получившая грант от ВБ за снижение выбросов
Sputnik Узбекистан
Средства будут направлены на финансовую помощь уязвимым домохозяйствам, реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике, реформирование энергетического сектора
2024-06-22T10:20+0500
2024-06-22T10:20+0500
2024-06-22T10:21+0500
узбекистан
всемирный банк
грант
выбросы
сокращение
энергетика
проект
финансирование
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекистан получил $7,5 млн от Всемирного банка в виде "углеродного финансирования" за сокращение выбросов в объеме 500 тыс. тонн углекислого газа, сообщает Группа ВБ. Это стало возможным в рамках проекта "Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана" (iCRAFT) – первого в своем роде проекта ВБ, оказывающего содействие стране в повышении энергоэффективности, сокращении энергетических субсидий, переходе к экологически чистым источникам энергии. С этим значительным достижением республику поздравил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли. "Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к программному (системному) подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира", – отметил он. Часть средств используют для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ. Также грант внесет вклад в реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и реформирование энергетического сектора. По словам министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, "углеродное финансирование" поможет республике ускорить переход экономики к экологически чистой энергетике. Данный платеж является первым из нескольких ожидаемых траншей в рамках Соглашения о платежах за сокращение выбросов, заключенного между правительством Узбекистана и Всемирным банком под эгидой проекта iCRAFT. В соответствии с соглашением, страна сможет получить до $20 млн в виде грантовых средств или "углеродного финансирования" за независимо подтвержденное сокращение выбросов, произведенное в результате реформы энергетического сектора. В период реализации проекта Узбекистан планирует сократить выбросы в объеме 60 млн тонн углекислого газа. Из них в рамках проекта у страны закупят около 2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы РУз сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе реализации проекта.
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узбекистан грант всемирный банк средства финансовая помощь домохозяйства реализация госпрограмма переход зеленая экономика реформирование энергетический сектор
узбекистан грант всемирный банк средства финансовая помощь домохозяйства реализация госпрограмма переход зеленая экономика реформирование энергетический сектор
Узбекистан – первая страна в мире, получившая грант от ВБ за снижение выбросов
10:20 22.06.2024 (обновлено: 10:21 22.06.2024)
Средства будут направлены на финансовую помощь уязвимым домохозяйствам, реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике, реформирование энергетического сектора.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Узбекистан получил $7,5 млн от Всемирного банка в виде "углеродного финансирования" за сокращение выбросов в объеме 500 тыс. тонн углекислого газа, сообщает Группа ВБ
.
Это стало возможным в рамках проекта "Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана" (iCRAFT) – первого в своем роде проекта ВБ, оказывающего содействие стране в повышении энергоэффективности, сокращении энергетических субсидий, переходе к экологически чистым источникам энергии.
С этим значительным достижением республику поздравил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.
"Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к программному (системному) подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира", – отметил он.
Часть средств используют для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ.
Также грант внесет вклад в реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и реформирование энергетического сектора.
"Первый платеж, полученный Узбекистаном в рамках проекта iCRAFT, знаменует собой важный шаг на пути к сокращению энергетических субсидий и достижению окупаемости затрат в энергетическом секторе. Он также внесет вклад в более широкие усилия правительства по развитию "зеленой" экономики, способствующей экономическому росту и сокращению бедности", – отметил заместитель премьер-министра и министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.
По словам министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, "углеродное финансирование" поможет республике ускорить переход экономики к экологически чистой энергетике.
"Проект также поможет укрепить роль страны в качестве регионального лидера, активно участвующего в сделках на международных углеродных рынках", – заявил Журабек Мирзамахмудов.
Данный платеж является первым из нескольких ожидаемых траншей в рамках Соглашения о платежах за сокращение выбросов, заключенного между правительством Узбекистана и Всемирным банком под эгидой проекта iCRAFT. В соответствии с соглашением, страна сможет получить до $20 млн в виде грантовых средств или "углеродного финансирования" за независимо подтвержденное сокращение выбросов, произведенное в результате реформы энергетического сектора.
В период реализации проекта Узбекистан планирует сократить выбросы в объеме 60 млн тонн углекислого газа. Из них в рамках проекта у страны закупят около 2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы РУз сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе реализации проекта.