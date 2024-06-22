https://uz.sputniknews.ru/20240622/uzbekistan-strana-mir-grant-vsemirnyy-bank-snijeniye-vybrosy-44470424.html

Узбекистан – первая страна в мире, получившая грант от ВБ за снижение выбросов

Узбекистан – первая страна в мире, получившая грант от ВБ за снижение выбросов

Sputnik Узбекистан

Средства будут направлены на финансовую помощь уязвимым домохозяйствам, реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике, реформирование энергетического сектора

2024-06-22T10:20+0500

2024-06-22T10:20+0500

2024-06-22T10:21+0500

узбекистан

всемирный банк

грант

выбросы

сокращение

энергетика

проект

финансирование

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекистан получил $7,5 млн от Всемирного банка в виде "углеродного финансирования" за сокращение выбросов в объеме 500 тыс. тонн углекислого газа, сообщает Группа ВБ. Это стало возможным в рамках проекта "Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана" (iCRAFT) – первого в своем роде проекта ВБ, оказывающего содействие стране в повышении энергоэффективности, сокращении энергетических субсидий, переходе к экологически чистым источникам энергии. С этим значительным достижением республику поздравил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли. "Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к программному (системному) подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира", – отметил он. Часть средств используют для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чье благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ. Также грант внесет вклад в реализацию госпрограммы перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и реформирование энергетического сектора. По словам министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, "углеродное финансирование" поможет республике ускорить переход экономики к экологически чистой энергетике. Данный платеж является первым из нескольких ожидаемых траншей в рамках Соглашения о платежах за сокращение выбросов, заключенного между правительством Узбекистана и Всемирным банком под эгидой проекта iCRAFT. В соответствии с соглашением, страна сможет получить до $20 млн в виде грантовых средств или "углеродного финансирования" за независимо подтвержденное сокращение выбросов, произведенное в результате реформы энергетического сектора. В период реализации проекта Узбекистан планирует сократить выбросы в объеме 60 млн тонн углекислого газа. Из них в рамках проекта у страны закупят около 2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы РУз сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе реализации проекта.

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