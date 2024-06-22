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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20240622/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-yeaes-infografika-44471190.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия
2024-06-22T14:26+0500
2024-06-22T14:26+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
узбекистан
еаэс
экономика
торговля
импорт
россия
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За пять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $6,9 млрд.Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.С января по май общий внешнеторговый оборот с РФ составил $4,8 млрд, из которого свыше $3,4 млрд приходится на импорт товаров в РУз. Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс пять месяцев лидер внешняя торговля евразийский экономический союз россия
внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс пять месяцев лидер внешняя торговля евразийский экономический союз россия

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

14:26 22.06.2024
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Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Узбекистан
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Узбекистан
За пять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $6,9 млрд.
Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.
С января по май общий внешнеторговый оборот с РФ составил $4,8 млрд, из которого свыше $3,4 млрд приходится на импорт товаров в РУз.
Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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