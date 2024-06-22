https://uz.sputniknews.ru/20240622/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-yeaes-infografika-44471190.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия

2024-06-22T14:26+0500

2024-06-22T14:26+0500

2024-06-22T14:26+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

узбекистан

еаэс

экономика

торговля

импорт

россия

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За пять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $6,9 млрд.Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.С января по май общий внешнеторговый оборот с РФ составил $4,8 млрд, из которого свыше $3,4 млрд приходится на импорт товаров в РУз. Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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