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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия
2024-06-22T14:26+0500
2024-06-22T14:26+0500
2024-06-22T14:26+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
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импорт
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За пять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $6,9 млрд.Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.С января по май общий внешнеторговый оборот с РФ составил $4,8 млрд, из которого свыше $3,4 млрд приходится на импорт товаров в РУз. Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс пять месяцев лидер внешняя торговля евразийский экономический союз россия
внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс пять месяцев лидер внешняя торговля евразийский экономический союз россия
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия.
За пять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $6,9 млрд.
Россия продолжает лидировать во внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза.
С января по май общий внешнеторговый оборот с РФ составил $4,8 млрд, из которого свыше $3,4 млрд приходится на импорт товаров в РУз.
Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.