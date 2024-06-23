https://uz.sputniknews.ru/20240623/aeroport-urgencha-vremenno-zakroyut-remont-44488035.html

Аэропорт Ургенча временно закроют на ремонт – подробности

Аэропорт Ургенча временно закроют на ремонт – подробности

Sputnik Узбекистан

В период реконструкции все рейсы будут перенаправлять в международный аэропорт "Нукус", а пассажирам обеспечат трансфер между аэропортами Нукуса и Ургенча. 23.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-23T16:33+0500

2024-06-23T16:33+0500

2024-06-23T16:33+0500

узбекистан

ургенч

аэропорт

ремонт

реконструкция

нукус

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Международный аэропорт Ургенча закрывается с 20 июля по 7 августа в связи с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.Отмечается, что в связи с длительной эксплуатацией ВПП и с целью обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов будут проведены капитальные строительно-ремонтные работы.После завершения капитального ремонта ВПП аэропорт "Ургенч" сможет без ограничений принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787 и Airbus A330. Последний раз капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы в Ургенче проводилась в 1997 году, а частичный ремонт поврежденных участков полосы был осуществлен в 2018 году. В период реконструкции все запланированные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт "Нукус", а пассажирам будет обеспечен трансфер между аэропортами Нукуса и Ургенча.

узбекистан

ургенч

нукус

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аэропорт взлетно-посадочная полоса ремонт реконструкция ургенч